كاجوال وألون مبهجة.. إطلالات محمد منير منذ ظهوره حتى لقائه بـ"صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حل النجم الكبير محمد منير ضيفًا مع الفنانة إسعاد يونس عبر برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على فضائية دي إم سي وسط حالة من التشوق لرؤيته بين جماهيره محبيه لرؤية إطلالته بعد فترة غياب عن الشاشة.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز ملامح إطلالات الفنان محمد منير على مدار عمله بالفن:

اختار الفنان محمد منير في ظهوره الأخير في "صاحبة السعادة" أن يظهر بإطلالة بلون واحد، حيث كان لون مميز من ألوان الربيع وهو البنفسجي الباستيل، ونسق الإطلالة بالكامل من نفس اللون، وحرص على الظهور بإطلالة كلاسيكية من خلال ارتداء Vest وحذاء كلاسيكي.

وخلال سنوات تقديم منير فنه اعتاد الظهور أمام جمهوره أو تصويره فيديوهات أغانيه وحتى حفلاته بإطلالة كاجوال، وكان دائمًا ما يظهر مرتديًا القميص المفتوح الزرائر عند الصدر أو المفتوح كاملًا وأسفله تي شيرت، أو ارتداء التي شيرت بقصة السبعة، كما أنه عادة ما ينسق مع إطلالته الكوفية أو الشال.

ويحرص منير دائمًا ارتداء ملابس ذات ألوان فاتحة ومميزة مبهجة، أبرزها الأحمر والبنفسجي والأزرق والأبيض، كما أنه يحرص في جميع إطلالته الظهور مرتديًا إكسسوارات رجالية، من الجلد والعاج سواء كانت في اليد أو حول الرقبة.