تصل لـ1200 مصاب يوميا.. تحذيرات من قفزة جديدة لـ"كورونا" في شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

توقع الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة، أن تدخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا مصر في الشهر المقبل، موضحًا أننا لا زلنا في نهاية الموجة الثانية، بينما هناك زيادة في أعداد الإصابات.

وأضاف عنان في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية إم بي سي مصر، أن دول العالم مقسمة إلى أجزاء فيما يخص انتشار الفيروس وظهور موجاته الجديدة، حيث تظهر أولا في أوروبا ثم آسيا وأمريكا وأخيرا الشرق الأوسط ومصر، لافتًا إلى أن الموجة الثالثة بدأت في أوروبا.

وعبر أستاذ اقتصاديات الصحة عن تخوفه الشديد من تطور الفيروس خلال الشهر القادم، مع بدء شهر رمضان المبارك، وتزايد أعداد الإصابة، مشيرًا إلى أنه في مثل تلك الفترة من العام الماشي، كانت أعداد الإصابة المسجلة 200، ومع بدء شهر رمضان وصلت إلى 780، بينما بعد عيد الفطر تخطت ألف إصابة، ذلك على الرغم من التحذيرات من التجمعات.

وتمنى ألا يتكرر ذلك خلال هذا العام بتقليل التجمعات وبخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لأنهما أكثر فئتين معرضين للإصابة بالفيروس، بحيث تمر الموجة الثالثة بسلام دون تسجيل أعداد إصابة كبيرة.

وأوضح أن هناك عاملين مهمين لمواجهة الوباء، الأول سرعة تطعيم المواطنين باللقاح، بالإضافة إلى الإجراءات الوقائية، مشيرا إلى أنه متوقع أن يصل عدد الإصابة بكورونا خلال الموجة الثالثة يوميا 1200 مصاب، وقد تزيد أو تقل حسب تحور الفيروس، منوهًا إلى أنه حال دخول أي متغير جديد ستزداد حالات الإصابة إلى الضعف.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حذرت الشهر الماضي في مؤتمر صحفي، من تزايد عدد حالات كورونا وعودة تفشي الفيروس التاجي في شهري أبريل ومايو، وهو ما يتزامن مع حلول شهر رمضان و عودة التجمعات مما يزيد نسب الإصابات.

وأضافت هالة زايد أنه بالنظر إلى بداية الجائحة في مصر بالموجة الأولى، كانت ذروة الوباء خلال أبريل ومايو، ثم انخفضت الأعداد تباعا.. هكذا سيكون الحال في الفترة المقبلة مثلما حدث العام الماضي.