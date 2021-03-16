ألوان المكياج المناسبة للبشرة السمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:37 مساءً - تجد الكثيرات من النساء ذوات البشرة السمراء صعوبة في اختيار المكياج المناسب للون البشرة؛ حيث تحتاج بشرتهن للألوان التي تناسبها وتُبْرِزُ جمالها بأسلوب طبيعي، فإذا كنتِ صاحبة بشرة سمراء فعليك أن تكوني حريصة أثناء اختيار لون المكياج المناسب لكِ، وفيما يلي سنعرفك على أبرز الألوان التي تليق بك.



ألوان الهايلايتر والكونسيلر

الهايلايتر والكونسيلر



يجب أن تختار صاحبة البشرة السمراء الهايلايتر الذي يحتوي نغمات ذهبية بدلاً من الفضية أو الوردية، وذلك بوضعه على تفاحة الخدين والأنف والجبين والذقن لإضافة بعض الرونق لوجهك، أما الكونسلير الذي يعمل على تغطية الهالات السوداء والبقع الداكنة فيفضَّل أن يُستعمل باللون البرتقالي مع إضافة طبقة أخرى بلون أفتح من لون البشرة الطبيعي بدرجة واحدة فقط.

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ألوان ظلال العيون

ظلال العيون



عليك -عزيزتي- أن تعلمي أن البشرة السمراء لا تناسبها جميع الألوان من ظلال العيون، وعليك الاتجاه نحو الألوان الداكنة؛ لتحصلي على مكياج ناعم ومشرق، ومن هذه الألوان ننصحك باستخدام الوردي الغامق والبنفسجي والزيتي بالإضافة إلى ألوان الأزرق البترولية والبني الفاتح أو البيج مع دمجه بلون آخر داكن، كما يُمكن إبراز العيون من خلال استخدام اللون الأسود أو الأخضر الزمردي أو اللون العنابي الداكن، وإذا كنتِ تفضلين اللمسات البسيطة فاختاري الألوان المحايدة مثل النيود أو لون "الشوكولاتة".

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ألوان البلاشر

ألوان البلاشر



يمنح البلاشر النضارة والإشراق للبشرة، لذلك عليكِ الحرص عند اختيار اللون المناسب؛ حتى لا يمنحك نتيجة عكسية، وننصحك باختيار الألوان الدافئة مثل المشمشي والبرتقالي، مع الابتعاد عن درجات اللون البني والأحمر، ويُفضَّل وضعه على آخر الوجنتين والذقن.

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ألوان أحمر الشفاه

أحمر الشفاه



يُفضَّل أن تكون ألوان أحمر الشفاه قريبة من درجة لون شفاهك أو أغمق قليلاً، لذا اختاري الأحمر والبنفسجي اللامع أو لون الخوخ والأحمر البرتقالي، ولخيار ناعم اعتمدي درجات النيود الداكنة ودرجات البني، وابتعدي عن الألوان الفاقعة الجريئة والوردية.

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