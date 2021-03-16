كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:37 مساءً - هناك العديد من الأسباب التي تجعل سكراب العسل والسكر هو منتج التجميل المثالي محلي الصنع؛ لأنه يساعد على التخلص من الجلد الميت والمتشقق، ويساعد على اختراق الجلد بشكل أعمق ويمنحه النعومة، فضلاً عن أنه منتج طبيعي تماماً، ولا توجد به مواد كيميائية أو إضافات أو مواد حافظة أو ألوان صناعية وبالتالي يمنحك تقشير آمن وطبيعي للشفاه.



مكونات سكراب العسل والسكر للشفايف

العسل والسكر للشفايف



4 ملاعق كبيرة سكر.

1/2 ملعقة كبيرة زيت (زيت جوز الهند أو الأفوكادو أو زيت اللوز).

1 ملعقة كبيرة عسل.

1/4 ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا النقية.

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طريقة التحضير

ملاحظة من "الخليج 365 نت": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص

اجمعي مكوناتك واخلطيها معاً في وعاء صغير بملعقة، وإذا كنتِ تستخدمين زيت جوز الهند وتحتاجين إلى تليينه، ضعيه في الميكروويف لبضع ثوان، وسيكون لديك سكراب عسل وسكر.

طريقة عمل سكراب العسل والسكر للشفايف

ضعي سكراب العسل والسكر على الشفاه بأطراف الأصابع، ودلكيه على شفتيك لتتخلصي بلطف من خلايا الجلد الميتة والجافة باستخدام حركات أصابع دائرية صغيرة لمدة 30 ثانية، واستخدمي حركات قصيرة وخفيفة في حالة الاستخدام بفرشاة أو إسفنجة، ثم اغسليه بالماء الفاتر، وبعدها ضعي مرطب الشفاه المناسب للترطيب.

فوائد سكراب العسل والسكر للشفايف

يساعد على تقشير الشفاه ويجعلها ناعمة ونضرة، وقد تجدين أن أحمر الشفاه تحسن كثيراً بعد استخدام مقشر الشفاه.

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نصائح استخدام سكراب العسل والسكر

العسل والسكر للشفايف

من أجل عدم الإفراط في التقشير والتسبب في حدوث تهيج، فإن استخدام سكراب العسل والسكر مرة أو مرتين في الأسبوع سيكون جيداً، وإليك نصائح يجب اتباعها عند تطبيقه:

لا تقشري الشفاه بقوة بل ضعيه بلطف.

لا تفرطي في التقشير أو قللي من روتين تقشير الشفاه إلى مرة أو مرتين في الأسبوع.

رطبي الشفاه بعد وضع سكراب العسل والسكر، بتطبيق مرطب شفاه طبيعي وغني للمساعدة في الحفاظ على شفتيك ممتلئتين وصحيتين.

في حال تخزينك لسكراب العسل والسكر في مكان بارد وجاف، يمكنك استخدامه لمدة شهر أو نحو ذلك، أما إذا قمتِ بتخزينه في الثلاجة، فيمكنكِ استخدامه لمدة تصل إلى شهرين.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.

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