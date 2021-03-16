كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:37 مساءً - مع اقتراب الاحتفال بيوم الأم، يبحث الأبناء دائماً عن أجمل الهدايا لأمهاتهم، ونظراً لتنوع واختلاف الهدايا التي يمكن تقديمها للأم، يقع بعض الأبناء في حيرة أثناء اختيار الهدية الأنسب لها في يومها.

ساعة بمينا لؤلؤ من بولغاري Bvlgari



وتُعد الساعات من أهم قطع الإكسسوار التي لا يُمكن الاستغناء عنها أثناء تنسيق الإطلالات اليومية، لذلك من الممكن الاستعانة بها لتكون هدية رائعة للأم في ذلك اليوم المميز.

ومن خلال هذا الألبوم، تساعدك «الخليج 365.نت» لاختيار هدية مميزة، من بين أجمل موديلات ساعات فاخرة بمينا لؤلؤ هدية يوم الأم، من أشهر الماركات العالمية.

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ساعات يد فاخرة بمينا لؤلؤ هدية يوم الأم

ساعة يد فاخرة بمينا لؤلؤ من ديور Dior

ساعة يد فاخرة بمبنا لؤلؤ من ديور Dior





قدمت ماركة ديور Dior العديد من التصاميم المميزة والجذابة لساعات بمينا لؤلؤ، أعجبتنا منها هذه الساعة من مجموعة GEM DIOR، وهي ساعة مُصممة من علبة من الذهب الوردي، مرصعة بـ37 قطعة من الألماس، ومينا مُصمم من عرق اللؤلؤ، مع الذهب الوردي الذي صُممت منه العقارب.

وصُمم سوار الساعة من حلقات غير متماثلة من الذهب الوردي، مرصعة بـ84 ألماسة، مع وصلة نهائية مرصعة بست ألماسات.

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ساعة يد فاخرة بمينا لؤلؤ من شانيل Chanel

ساعة يد فاخرة بمينا لؤلؤ من شانيل Chanel

لإطلالة أكثر أناقة ونعومة، قدمت ماركة شانيل Chanel هذه الساعة المميزة، المُصممة من الذهب الأبيض والألماس واللؤلؤ.

وجاء تصميم علبة الساعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، وهي مُرصعة بـ570 ألماسة قطع بريانت بوزن 3. 14 قيراط، فيما جاء التصميم بمينا مُطعم بعرق اللؤلؤ، ومرصع بريشة صغيرة صُممت بـ96 ألماسة قطع بريانت بوزن 0. 24 قيراط.

أما سوار الساعة، فجاء بتصميم أنيق، من الساتان الأبيض، وإبزيم قابل للطي من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مرصع بـ80 ألماسة قطع بريانت.

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ساعة يد فاخرة بمينا لؤلؤ من بولغاري Bvlgari

ساعة يد فاخرة بمينا لؤلؤ من بولغاري Bvlgari





تُفضل الكثير من النساء المجوهرات والساعات المُرصعة بالأحجار الكريمة، وإذا كنت تبحثين عن ساعة فاخرة بمينا لؤلؤ مُصممة من الأحجار الكريمة لتكون هدية يوم الأم، يُمكنك الاستعانة بهذه الساعة الفخمة من ماركة بولغاري Bvlgari، وهي ساعة مُصممة من مينا لؤلؤ صغير تحتضنها علبة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً، مُصممة من ثلاث دوائر مُرصعة بالألماس والأحجار الكريمة الملونة.

وجاء سوار الساعة من الساتان الأسود، مع إبزيم قابل للطي مُصمماً من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً.

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