تنسيقات للمحجبات من آية ماهر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:37 مساءً - تفكر كل محجبة في إطلالاتها المناسبة لكل موسم، ولأننا نعرف كيف تتساءل المحجبات لمعرفة أفضل تصميمات الأزياء في فصل الشتاء الحالي، وليحافظن على أناقتهن، فقد جمعنا لهُنَّ أبرز تنسيقات البلوجر المصرية، آية ماهر، ليعتمدنها في مظهرهن اليومي بأساليب محتشمة ومواكبة لخطوط الموضة

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صيحة الأزياء المنفوخة لشتاء ٢٠٢١

الاكمام المنفوخة من اية ماهر



عادت صيحة الأزياء المنفوخة بشكل بارز في موضة شتاء ٢٠٢١، ولتطبيقها بأساليب محتشمة مناسبة للحجاب، تأنقت آية ماهر بقميص بني مزين بأكمام منفوخة من الجلد الأسود مع حزام محدِّد للخصر باللون الأسود، وأكملته ببنطال أسود من القطن وحذاء رياضي أبيض، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ بنطالاً أسود مع بلوزة بنفسجية ومعطف بيج منفوخ، وأكملت مظهرها بحجاب ونظارة عصرية باللون الأسود مع بوت رياضي أبيض طويل.

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تنسيق المعطف الطويل لمظهر أكثر احتشاماً

تنسيق المعطف الطويل من آية ماهر



اعتمدت مدونات الموضة المحجبات والمشاهير عامةً على صيحة المعاطف الطويلة بشكل كبير في ٢٠٢١، ومنهن آية ماهر، التي أطلت بمعطف أبيض طويل مع بنطال وبلوزة رياضيين بلون الأوف وايت، وزينت الإطلالة بإكسسوارات ذهبية، وفي إطلالة رياضية ظهرت ببلوزة بيضاء برقبة مرتفعة مع بنطال رياضي ملون بالأزرق والزهري والأبيض مع معطف طويل زهري، وأكملت الإطلالة بحذاء وقبعة باللون الزهري لخيار شبابي مفعم بالأنوثة، واختارت في الإطلالة الثالثة بلوزة برتقالية برقبة مرتفعة مع بنطال أسود ومعطف بني طويل، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض طويل مصمم بأساليب رياضية مريحة مع حقيبة من الجلد الأسود

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آية ماهر بأزياء كاجوال مريحة

آية ماهر باطلالة كاجوال مريحة



إن كنتِ من مُحِبَّات الأزياء المريحة بأساليب الكاجوال في مشاويرك اليومية المختلفة، فنسقت آية ماهر عدة خيارات أنيقة ومحتشمة، منها بنطال الجلد الأسود مع بلوڤر أسود لمظهر مُخفٍ لعيوب الجسم، وأكملت الإطلالة بحجاب وحذاء رياضي وحقيبة للخصر باللون البيج، وفي الإطلالة الثانية تألقت آية ببنطال الجينز الأسود مع بلوزة بيضاء ومعطف بني مزين بالفرو بأسلوب أنيق

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