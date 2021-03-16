عبايات ربيعية للإطلالات اليومية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:37 مساءً - تُعَدُّ العبايات الخليجية من القطع المهمة في خزانة كل فتاة عربية، ولتجدُّد صيحات الموضة في كل موسم، يمكنك الاستعداد لموسم الربيع القادم بأجمل العبايات المستوحاة من مدونات الموضة والمشاهير على انستغرام.

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عبايات يومية من شهد الزهراني

عباية فيروزية من شهد الزهراني



تفضِّل الإعلامية السعودية، شهد الزهراني، اعتماد العبايات اليومية ذات الألوان الهادئة في مظهرها بالربيع، ومن أحدث إطلالاتها تأنقت بعباية وحجاب باللون الأبيض مع اكسسوارات فضية ناعمة، واختارت في الإطلالة الثانية عباية فيروزية واسعة مع حذاء بكعب وحقيبة باللون الأبيض من الجلد، ونسقت في الإطلالة الثالثة عباية بنفسجية بقَصَّة منسدلة مع حجاب باللون ذاته لأناقة مميزة.

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عبايات مروى البوسعيدي

عباية مطبعة من مروى البوسعيدي



اعتمدت مقدمة البرامج العمانية، مروى البوسعيدي، على العبايات الواسعة ذات التصاميم الناعمة؛ حيث أطلت بعباية سوداء مطبعة بالأبيض والفضي مع حقيبة من الجلد الأسود، وظهرت في إطلالة صباحية بعباية باللون البيج مطبعة بالبني مع حجاب أبيض واكسسوارات ذهبية لليدين لخيار بسيط وأنيق.

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منى موسى بالعبايات ذات الألوان الحيادية

عباية مزينة بالدانتيل من منى موسى



إن كنتِ ممن يفضلن ارتداء العبايات ذات الألوان الحيادية في مظهرك اليومي، فسوف نلهمك عدة أفكار لتصاميم العبايات من البلوغر المصرية، منى موسى، حيث ارتدَتْ عباية سوداء مزينة بقماش أبيض من الدانتيل في أطراف الأكمام مع حجاب أبيض مطبع وحذاء أبيض رياضي، وفي اللوك الثاني تألقت بعباية مصممة باللونين الأبيض والأسود مع إطلالة كاجوال باللونين الأبيض والأسود، وأكملت اللوك بحقيبة صفراء لكسر اللون.

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