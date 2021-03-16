كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:37 مساءً -

بين الحين والآخ، تظهر صيحات جديدة من المجوهرات تعتمدها مختلف الماركات العالمية، وتكون مستوحاة من مختلف الأشياء، كالأبراج الفلكية مثلاً.

مجوهرات مرصعة بالأحجار من وحي أبراج النجمات ليوم الأم



وفي هذا الألبوم؛ جمعت لك «الخليج 365. نت» آخر صيحات تصاميم المجوهرات مستوحاة من الأبراج كي تكون بمثابة أفكار هدايا ليوم الأم، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها، وفقاً لبرجك الخاص.

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أفكار هدايا يوم الأم: آخر صيحات تصاميم المجوهرات مستوحاة من أبراج النجمات

العقيق الأحمر مستوحى من برج الجدي لأنغام

العقيق الأحمر من برج الجدي لأنغام- الصورة من انستغرام



تنتمي الفنانة المصرية أنغام لبرج الجدي، فهي من مواليد 19 يناير 1972، ويعد العقيق الأحمر من الأحجار الكريمة المناسبة مع أصحاب هذا البرج، الذي يحمل طاقة العاطفة والإبداع والفرح.

ويعد اللون الأحمر هو اللون الأكثر شهرة للعقيق، إلا أن هذا الحجر الكريم الناري يأتي أيضاً باللون الأخضر والوردي والأصفر والبني والأرجواني وحتى الأسود، ويمكن أيضاً العثور على العقيق في مجموعة شفافة عديمة اللون تقريباً.

وتتميز شخصية برج الجدي بأنها تحمل طاقة هائلة، وتتسم بالصبر والتخطيط لتحقيق نتائج طويلة الأجل، كما أنه برج ثابت ومصمم ومتعمد ومركز ولديه أهداف أسمى، فضلاً عن أنه شخصية مسؤولة وشجاعة وتعمل بجد.

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قلادة من ديور Dior

قلادة من ديور Dior



من ماركة ديور Dior تأتي قلادة Rose des vents على شكل وردة رياح، يدخل في تركيبها كل من الذهب الأبيض والأصفر، والألماس، وعدد من الأحجار الكريمة مثل الفيروز والعقيق الأحمر، والعقيق الوردي.

الزمرد مستوحى من برج الثور لأصالة

الزمرد مستوحى من برج الثور لأصالة-الصورة من انستغرام



الفنانة السورية أصالة نصري من مواليد 15 مايو لعام 1969، وبذلك تنتمي لبرج الثور، الذي يتمتع بالاسترخاء في البيئات الهادئة والريفية، والتأثير الزهري لهذا البرج يجعله يشعر بالرفاهية والرضا الشديد، وتفضل شخصية برج الثور الإحساس بالأمان، وترفض أي تهديد للاستقرار، كما أن هذه الشخصية كثيرا ما تمنح من حولها إحساسا بالثقة والتفاني.

وبالنسبة لحجر الزمرد الذي يناسب شخصية برج الثور، فهو يعطي الانتصار في التجارب، ويساعد على تسوية التقاضي، ويريح ويهدئ البصر، ويساعد الشخص على التعبير عن الحب والإخلاص والعشق.

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ساعة من شانيل Chanel

ساعة من شانيل Chanel





ساعة يد توربيون من ماركة شانيل Chanel التي يدخل في تركيبها الذهب الأبيض، وعلبة الساعة وإطارها مرصع بالزمرد الأخضر والألماس.





الفيروز مستوحى من برج الدلو لأحلام

الفيروز مستوحى من برج الدلو لأحلام-الصورة من انستغرام

تنتمي الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي لمواليد برج الدلو، إذ ولدت بتاريخ 13 فبراير لعام 1968، ويتميز مواليد هذا البرج بأنها شخصيات خجولة وهادئة، ومن ناحية أخرى فهي شخصيات غريبة الأطوار وحيوية، وفي كلتا الحالتين فهم شخصيات مفكرة وعميقة للغاية، ويحبون مساعدة الآخرين، ويتمكنون من حل المشكلات بسهولة.

ويمكن لشخصيات برج الدلو أن تتكيف بسهولة مع الأشخاص الذين يحيطون بهم، فضلاً عن أنهم قادرين على إدراك المستقبل ويعرفون بالضبط ما يريدون القيام به بعد خمس أو عشر سنوات من الآن.

ويعد الفيروز من الأحجار المناسبة لشخصية برج الدلو، فهو من الأحجار الجميلة التي تظهر في سلسلة من الألوان السماوية من الأزرق المائي إلى الأخضر السماوي الفاتح، ويمنح من يرتديه طاقة نقية وراقية، ويمكن أن يضفي على حياتهم مزيداً من الفرح والسعادة، إذ يمكن للون الفيروزي المهدئ والرائع أن يجلب السلام والطاقة الأعلى لأي علاقة.

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قلادة من بولغاري Bvlgari

قلادة من بولغاري Bvlgari







قلادة ديفاز دريم من ماركة بولغاري Bvlgari، وهي مصنعة من الذهب الوردي (عيار 18 قيراطا)، ومرصعة بالفيروز وماسة واحدة.

الزبرجد مستوحى من برج الحوت لهيفاء وهبي

الزبرجد مستوحى من برج الحوت لهيفاء وهبي-الصورة من انستغرام





الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تنتمي لبرج الحوت، فهي من مواليد 10 مارس لعام 1979، ويتميز مواليد هذا البرج بأنها شخصيات ودودة للغاية، وعلى استعداد لمساعدة الآخرين، دون أن يأملوا في استرداد أي شيء.



الكوكب الحاكم لبرج الحوت هو نبتون، لذا فإن الحوت أكثر سهولة من غيره ولديه موهبة فنية، ويرتبط نبتون بالموسيقى، لذلك يكشف الحوت عن تفضيلات الموسيقى في المراحل الأولى من الحياة، كما أنهم كرماء وعطوفون ومهتمون ومخلصون للغاية، وتتمتع شخصيات برج الحوت بفهم حدسي لدورة الحياة، وبالتالي يحققون أفضل علاقة عاطفية مع الكائنات الأخرى.



ويعد الزبرجد من الأحجار الكريمة المناسبة لمواليد برج الحوت، فهو لديه القدرة على تعزيز الذكاء والقوة لدى مرتديه، كما يلعب دوراً كبيراً في تخفيف التوتر وتهدئة الأعصاب.

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أقراط من تيفاني أند كو. Tiffany & Co

قرط من تيفاند كو. Tiffany & Co

أقرط على شكل فرس البحر من ماركة تيفاني أند كو Tiffany & Co، مصنع من الذهب الأصفر (عيار 18 قيراطاً)، ومرصع بعدد من الأحجار كالزبرجد، والألماس، والجمشت، والياقوت الوردي.