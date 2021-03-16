معجبة تامر حسني في أول تصريح لها: «دي كلمة اسكندراني ياسمين صبري بتقولها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشر في الساعات الماضية مقطع فيديو للطبيبة والبلوجر آية مكرم، الحاصلة على لقب ملكة جمال المحجبات عام 2018، بعد أن فاجأها الفنان تامر حسني أثناء حفل خاص بإحدى شركات الهواتف المحمولة، ما جعلها ترتجف فرحًا وتطلب «مياه بالسكر» من إثر صدمة المفاجأة التي بدت أنها غير متوقعة قبل أن يتبادلان الحديث معاً.

آية طبيبة وبلوجر

آية مكرم، 25 عامًا، هي طبيبة وبلوجر من محافظة الإسكندرية، حيث تعمل في مجال التغذية العلاجية منذ سنوات بجانب السوشيال ميديا ولديها 600 ألف متابع على إنستجرام و500 متابع على تيك توك و100 ألف على فيسبوك.

تحدثت عن تامر في إستوري على إنستجرام وشاهدها

تقول آية إنها من أشد معجبي تامر حسني منذ الطفولة وتراه موهوبا ومتميز بين أقرانه على الساحة: «على الرغم من عدم اهتمامي بالحديث عن الفنانين من خلال مقاطع الفيديو الخاصة بي على حساباتي أو من خلال خاصية (الإستوري)، إلا أن إعجابي الكبير بتامر حسني وقناعتي أنه في مكان آخر، جعلني أتحدث عنه وعن أعماله في إحدى المقاطع القصيرة كواحدة من المعجبات بصوته منذ سن الطفولة، بجانب أنه فنان متواضع ومختلف ومتميز ويعمل على تطوير نفسه دائمًا وأتمنى أن أكون مثله في يوم».

تضيف الطبيبة العشرينية لـ«هن»، أنها تحدثت عبر مقطع الفيديو منذ شهرين عن نجاحات «تامر»، ولم تتوقع أن تصل إليه وتفاجأت برده: «إنشاء الله يا آية هشوفك قريب جدًا» التعليق الذي أخذته على محمل الدعابة، ثم تلقيت بعدها دعوة من إحدى شركات صناعة الهواتف كأنفلونسر للمشاركة في حفل خاص بالشركة وبعدها طلب منها منظمو الحفل التصوير في مكان خاص، وتفاجئت بعدد من المصورين وبتامر حسني «مستخبي ورا الحيطة».

وعن كواليس لقائها بتامر حسني والجدل المثار على رد فعلها، قالت: «تامر هو من بدأ هذه المفاجأة عندما تساءل عن أسماء الانفلونسرز المشاركين في الحفل ولم أر مبالغة في رد فعلي لانه بشكل تلقائي أي شخص نحبه ويفاجئنا برؤيته دون مقدمات نكون في حالة صدمة، و لذلك لم أستطع قول جملة واحدة مفيدة وأنا أمام تامر وأتبادل معه الحديث وأخبرته بأني أريد العمل معه في يوم من الأيام».

تامر قالي: انتي لذيذة ودمك خفيف

واختتمت حديثها، قائلة: «كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي أن تامر يمتدح تامر حسني عملي، حيث قال لي: إنتي انفلونسر سكر ولذيذة ودمك خفيف وطبيبة شاطرة، والكثير من الكلمات التي شجعتني بعدها صدمت من هذا الكم من المشاهدات حيث حقق المقطع حوالي 5 مليون مشاهدة كما لم أتوقع انتشاره بهذه السرعة على وسائل التواصل وأكون ترند».

وعن ردود الفعل التي أبدت استياءها من رد فعل آية بعد مقابلتها تامر حسني، أوضحت «تلقيت تعليقات كثيرة لفتت نظري من (نوع إيه المحن ده) و(ايه الاوفر ده) بسبب المصطلح الإسكندراني الشهير الذي تكرر في الفيديو وردة فعلي وبخصوص المصطلح فهي كلمة عادية تعبيرًا عن المفاجأة والفنانة ياسمين صبري بما أنها إسكندرانية تستخدمه أثناء ظهورها الإعلامي».