شائعة عملها «بائعة في سوبر ماركت» أعادتها للأضواء.. معلومات عن جيهان فاضل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد اختفاء عن الأعمال الفنية دامت لقرابة 6 أعوام، عادت الفنانة جيهان فاضل للظهور من جديد، لكن بثوب مختلف بعيد عن الشاشة السينمائية، فبحسب أقاويل متداولة أن الفنانة تمكث حاليًا في إحدى الولايات بكندا برفقة أبنائها الثلاثة وتمتهن بعض الأعمال البسيطة للإنفاق عليهم، ولكن لم يتم التأكد من حقيقة هذه المعلومات إلى الآن.

وانتشرت عدّة أقاويل تدور حول عمل الفنانة جيهان فاضل داخل سوبر ماركت صغير في إحدى الولايات بكندا، تبيع جبنة وزيتون، حتى تتمكن من الإنفاق على أولادها الثلاثة أدهم وزياد وعالية، وقبلها كانت تعمل في مطعم أكلات مصرية، لبيع فول وطعمية، حسبما أكدت الكاتب أيمن نور الدين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكانت الفنانة جيهان فاضل، مرت بأزمة نفسية بعد رحيل زوجها فجأة في العام 2012، إثر إصابته بأزمة قلبية.

ويرصد «هن» في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنانة جيهان فاضل.

- من مواليد عام 1973، أي أنها تبلغ من العمر 48 عامًا.

- تخرجت في الجامعة الأمريكية.

- تنتمي لعائلة أرستقراطية فوالدها مهندس معماري ووالدتها أستاذة جامعية.

- اكتشافها المخرج خيري بشارة، حين كانت طالبة جامعية، وشاركت في فيلم «آيس كريم في جليم» لعام 1992 مع الفنان عمرو دياب.

- أبرز أدوارها مشاركتها في فيلم «سهر الليالي» مع مجموعة من الفنانين أحمد حلمي ومنى زكي وحنان ترك وشريف منير.

- تزوجت جيهان فاضل من مصمم الأزياء عمرو حمدي، الذي توفى في العام 2012 بأزمة قلبية لها.

- أنجبت من زوجها الراحل 3 أبناء وهم أولادها الثلاثة أدهم وزياد وعالية.

- كانت آخر أعمالها الفنية مشاركتها في مسلسل «تحت السيطرة» في العام 2015.