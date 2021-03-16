يوم المرأة المصرية 2021.. «منار» تخترع لعبة لقياس شخصية البنات: هتعرفوا تقربوا منها

القاهرة - سمر حسين - ماما

ربما علاقتها بطفلتها التي باتت تكبر أمام عيناها وتعقيد شخصيتها في كل عام تمضيه، كان سببًا قويا، دفع «منار النجار» أم لطفلتين لاختراع لُعبة تهدف من خلالها لمساعدة الأمهات معرفة شخصيات بناتهن، بل تنمية مهاراتهن للأفضل.

منار تعمل من أجل أطفالهما في يوم المرأة المصرية 2021

«منار النجار» 36 عاما، التي تسعى لتسجيل اختراعها، التي قامت بإنتاجه مؤخرًا، في محاولات منها لمساعدة ذويها من أمهات الفتيات، لتصبح نموذجا يحتذى به في يوم المرأة المصرية: «كل أم عندها مشكلة مع اكتشاف شخصية بنتها، وتنميتها والتعامل معاها كمان، واللعبة أو المنتج اللي اخترعته هيساعدها فعلًا بشكل كبير».

«بنتي» هو اسم اللعبة التي اخترعتها «منار» لتصبح نموذجا مُلهمًا نسلط عليه الضوء بيوم المرأة المصرية.

وتحدثت الأم عن أهم تفاصيل ومميزات اختراعها لـ«هن»، قائلة: «هو أول منتج متخصص لكل أم عندها بنت أقل من 16 سنة هيفرق معاها جدا وهيقوي علاقتك بيها وهيخليكي فخورة بيها طول الوقت علشان هو معمول بطريقة علمية، هتساعدك في اكتشاف نقاط القوة الخاصة ببنتك، وكمان تنمية مهاراتها وقدراتها وصفاتها الإيجابية ومواهبها واهتماماتها».

تقول منار عن اختراعها: «هيساعدك توصلي بيها للشخصية المميزة والمختلفة واللي تخليكي فخورة بها».

ماذا عن تفاصيل اللعبة

وعن تفاصيل وشكل اللعبة: "عملناه على شكل كروت في مجموعتين علشان تسهل الاستخدام علي الأم والبنت المجموعة الأولى 47 نقطة قوة ، وهي (المواهب، القدرات، المهارات، الصفات الإيجابية) عند البنات بالإضافة إلى اختبار لاكتشاف نقط القوة عند البنت، فضلًا عن 147 طريقة لتنمية القوى والمهارات عند البنات زي (الابداع والقياده والامتنان والتفاؤل والمرونه والتسامح والتفاعل الاجتماعي والثقة بالنفس والمسؤلية).

كما تتضمن الفئة الأولى من اللعبة:"4 شخصيات بيحكوا عن نفسهم هما أبطال الكروت وقدوات للبنات".

أما عن المجموعة الثانية: "عبارة عن ٩ ألعاب بين الأم وبنتها أو البنت والأسرة وجمعناهم كلهم عشان يقوا التعامل ويقرب الشخصيات بين الأم وبنتها".

وتشير الأم إن تلك الطريقة مفعلة حول العالم، ويستخدمها الكثير من الأطباء النفسية والتربوية.

وتؤكد "منار" إن تلك الألعاب لا تستخدم قط في مصر أو الوطن العربي، فهي أول من اخترعتها بالشرق الأوسط، لذا تسير بالفعل في تسجيل براءة الإختراع حاليًا: "لسه ورق براءة الاختراع مخلصش لانه بياخد من مكتب براءة الاختراع المصري 30 شهر علشان يخلص، لكني منتظراه"