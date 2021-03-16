أفكار هدايا عيد الأم للحموات 2021.. اختاري الأنسب لك

القاهرة - سمر حسين - ماما

أفكار هدايا عيد الأم للحموات 2021 ربما تكون أكثر ما تسعى إليه السيدات في البحث عنه، خلال هذه الأيام حيث يقترب موعد عيد الأم، المناسبة التي تجتمع حولها الأسرة لاختيار الهدايا المناسبة للأمهات، وأيضًا الحموات، فالجميع يسعى لإرضاء الطرفين.

واختيار هدية للحموات أمرًا ربما يضع البعض في مأزق بسبب الحيرة التي تنتاب الكثيرون في اختيار الهدية الأنسب لها، وفي التقرير التالي يقدم موقع «جوود هاوس»، المتخصص في شؤون الأسرة، الهدايا الأنسب للحموات ويمكن الاختيار منها.

هدية شخصيةضمن أفكار هدايا عيد الأم للحموات

يمكنك شراء ملابس للمنزل أو تقديم حقيبة لليد مميزة، فهي من أنواع الهدايا التي ترضي السيدات، وبذلك تعتبر من الهدايا المميزة للحموات.

عطرها المفضل

إذ كان لحماتك نوع محدد من العطور، يمكن شرائه لها، فهي من الهدايا الثمينة المميزة لها، كما أنك تضمني رضاءها عن اختيار هذه الهدية.

المكياج

اختيار مستحضرات التجميل من الهدايا المميزة أيضًا للنساء، لكن لابد من معرفة الأنواع ودرجات الألوان التي تريدها حماتك تحديدًا.

سكارف

إذا كانت حماتك محجبة، ولديها استايل خاص في ارتداء الإيشاربات، فيمكن اختيار ما يناسبها، وإهدائها أكثر من إيشارب بألوان مميزة.

أدوات المطبخ

من أكثر الهدايا التي تفضلها الحموات، هي شراء ما تحتاجه من أدوات المطبخ وبذلك تكون من الهدايا العملية الرائعة لها.

مستحضرات العناية بالبشرة ضمن أفكار هدايا عيد الأم للحموات

يمكن اختيار مستحضرات العناية البشرة من الهدايا المميزة مثل الكريمات ومستحضرات التقشير والتبييض والليفة الطبية، والماسكات المغربية، خاصة إذا كانت حماتك من محبي العناية الشخصية، فإن إعطاءها مما تحب سيجعلها سعيدة.

جلسة مساج

يمكنك إعطائها كارت لجلسة مساج من الهدايا غير متوقعة، لكن يرضيها أن تشعر بأنك تعتني بها، وتجعلها تذهب في جلسة مساج تخرج منها بنفسية أفضل.

التحف المنزلية

عادة ما تفضل السيدات اقتناء التحف المنزلية التي تزين المنازل، وكذلك أيضًا إكسسوارات البيوت، لذلك يمكن إهدائها هذه الأنواع من الهدايا مثل سجادة يدوية.

المجوهرات

بالتأكيد تصبح من الهدايا المميزة وهي شراء خاتم ذهبي أو من الفضيات، خاصة إذ كان من عشاق ارتداء المجوهرات.