غادة عادل «أميرة متوجة» في أول ظهور بعد تعافيها من كورونا (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عقب أيام من إعلان تعافيها من فيروس كورونا المستجد، شاركت الفنانة غادة عادل صورة جديدة لها من كواليس عملها الفني الجديد «أهل الكهف»، في أول ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

غادة عادل بفستان وأزياء كاجوال

وظهرت غادة عادل، بشعر بني ويفي منسدل، مع تاج ذهبي رفيع وفستان أزرق اللون، ومكياج بسيط، التي من المقرر أن تظهر بها في «أهل الكهف»، دون تدوين تعليق على صورتها، وسط تفاعل واسع من رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، منها: «ملكة جمال في كل أحوالك»، و«زي القمر يا غادة».

وفي الوقت نفسه، شاركت صورة لها بأزياء صيفية كاجوال، تتضمن بنطلون جينز أزرق «بوي فرند»، وتيشرت أسود غير منقوش، مع شعر ويفي ومكياج صباحي، من كواليس عملها الفني الجديد، عبر خاصية أستوري على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

يشار إلى أن غادة عادل شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، حكمة باللغة الإنجليزية، بالتزامن مع إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت الفنانة، الحكمة التي جاء مضمونها، «التسامح هو العلاج»، وسط تأكيدها في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، تفاصيل حالتها الصحية، موضحة أنها مستقرة، وتخضع للعزل المنزلي، مع اتباعها بروتوكول علاج وزارة الصحة.

وطالبت «غادة» الجمهور بالدعاء لها بالشفاء العاجل في أقرب وقت، كما ناشدت الجميع بتوخي الحذر، والالتزام باتباع الإجراءات الوقائية بشأن التصدي لانتقال العدوى.

غادة عادل ترد على شائعة ارتباطها بحسن شاكوش

وفي فبراير الماضي، ردت غادة عادل على شائعة ارتباطها بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، عقب تداول صورة تجمعها: «حسن شاكوش فنان محترم ولقائي به لم يتعد متابعتي لفقرته الغنائية وصورة فوتوغرافية.. أي كلام قيل أو كُتب بخلاف ذلك ما هو إلا هراء من نسج خيال كاتبه أو قائلة».