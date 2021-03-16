معجبة تامر حسني.. 15 معلومة عن الفتاة صاحبة الموقف الغريب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

موقف غريب وطريق في آن واحد تعرضت له البلوجر آية مكرم، حينما فوجئت بالفنان تامر حسني، وقد جاء إليها في حفل خاص بها، حيث دعي إليها من قبل أصدقائها الذين قرروا تحضير مفاجأة سارة لها لعلمهم بحبها الشديد له، وانتشر الفيديو بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد البعض معجبة تامر حسني ووصفوا موقفها بأنها مبالغ فيه، حيث طلبت «ماء بسكر» من هول صدمتها ولأنها لم تتوقع أن تقابل تامر حسني وتتابدل معه أطراف الحديث، وآية مكرم هي بلوجر مشهورة، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها.

من هي آية مكرم معجبة تامر حسني

- هي تعرف نفسها بأنها الدكتورة آية مكرم طبيبة التغذية العلاجية.

- تعيش آية مكرم في الإسكندرية.

- تبلغ من العمر 25 عاما.

- لها عيادة تتابع فيها المرضى أون لاين هي Clinica Aya، وهي خريجة كلية العلوم الطبية.

- بعد تخرجها من الكلية اتجهت لمجال الفاشون وهو ما أدى لشهرتها الكبيرة.

- هي ملكة جمال المحجبات لعام 2018.

- هي كذلك بلوجر معروفة وشهيرة ولها ما يزيد على 500 ألف متابع على إنستجرام.

- عملت كمذيعة في راديو حريتنا.

- تحب السفر وعرض الأزياء، والموضة.

- تقدم لمتابعيها نصائح طبية صحية للعيش بنظام غذائي سليم.

- تعشق تامر حسني وهو ما دفع أصدقاءها لترتيب تلك المفاجأة لها.

- هي أيضا مهتمة بالمكياج، وتفضل الملابس المحتشمة الواسعة.

- تعرضت آية مكرم لانتقادات كثيرة بسبب رد فعلها بعد مقابلة تامر حسني.

- لم ترد آية على تلك الانتقادات التي وجها إليها.

- ظلت آية تنشر صور وفيديوهات من لقائها بالفنان تامر حسني عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.