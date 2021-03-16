رسامات الكاريكاتير: الرجالة بيرسموا الستات بشكل وحش فقررنا نرسم نفسنا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت هويدا إبراهيم، المشرف على معرض «هي» لرابطة رسامات الكاريكاتير، إن الرابطة تناقش قضايا المرأة من خلال فن الكاريكاتير؛ إذ وقع الاختيار على السيدات فقط لرسم الكاريكاتيرات؛ لأن الرجال يرسمون السيدات بشكل سيء: «الست بتبقى مفترية، وحبينا نغير وجهة نظر المجتمع، وحبينا نرسم الست كويسة وجميلة».

وأضافت هويدا إبراهيم، في تصريحات عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، وتقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي حسام حداد: «ناقشنا كل قضايا المرأة من خلال هذا الفن، مثل العنف ضد المرأة وزواج القاصرات، وأغلب قضايا المرأة المصرية هي نفس قضايا المرأة العربية، وأطلقنا من قبل معرضا عن قضايا المرأة العربية وحاز على إعجاب الوطن العربي كله».

وتابعت المشرف على معرض «هي» لرابطة رسامات الكاريكاتير: «نحن ثاني رابطة على مستوى العالم بعد إيران وأصبحنا الرابطة الأكبر في العالم من حيث عدد الفنانات بواقع 60 فنانة، وفي نسخة هذا العام من المعرض اهتممنا بالفنانات اللائي عبر عن قضايا المرأة، مثل فاتن حمامة والفنانة ماجدة ونادية لطفي».

وأوضحت هويدا إبراهيم، أن «فن الكاريكاتير مش في خطر، ووسائل الإعلام منحتها مساحة كبيرة للنشر على عكس ما كان يحدث في الماضي، فقد أصبحنا نحصل على مساحة كبيرة، ونظمنا معرضا بعنوان النص الحلو بـ23 فنانة، وكان ذلك في عام 2014، لكن هذا العدد زاد وأصبح 60 فنانة، فالفنانات أصبحن أكثر إبداعا والمساحة المتاحة لهن، ويمكن التواصل معنا من خلال صفحة رابطة رسامات الكاريكاتير المصرية، وننظم معرضا سنويا».