في يوم المرأة المصرية.. نساء مقاتلات في كل المجالات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مثل هذا اليوم وتحديدًا في عام 1919 كان الظهور الأول للمرأة المصرية حين شاركت بالخروج في الثورة التي جاءت بقيادة الزعيم سعد زغلول، وقفت بجانب الرجال صفًا بصف، تدافع عن حرية بلدها، سقطت من صفوفهن شهداء، ارتوت الأرض بدمائهن، ومن هذا التاريخ، كانت الشرارة التي أثبتت قوة المرأة المصرية التي دافعت عن حقوقها وكرامتها، أبت أن تعود لماضي حبسها في المنازل لسنوات طوال.

وفي ذكرى يوم المرأة المصرية، التي تعددت أسبابه لكى يبقى يومًا مميزًا في تاريخها تحتفل بنجاحها وقوتها، فتحت «الوطن» ملفها مع نماذج مختلفة من النساء أثبتن قدراتهن في مجالات مختلفة ومواقف أثبتت شجاعتهن، فمن الزوجة السند التي وقفت بجوار زوجها، للأم المكافحة التي ربت أبنائها من «عرق جبينها» للسيدة المهاجرة التي رفعت اسم بلدها لأعلى، وأيضًا التي حافظت على عادات بلدها، والفتيات اللائي تصدين لخطر التحرش بشجاعة، كما هي المرأة المخترعة التي ساهمت في تطور المجال العلمي، فكلها صور لنماذج سيدات أثبتن بجدارة بضرورة الاحتفال بالمرأة المصرية.