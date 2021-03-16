لقطات من عيد ميلاد عبير صبري.. «المادة الخام للستات» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بإطلالة أنيقة وجذابة أبهرت الحضور، احتفلت الفنانة عبير صبري، بعيد ميلادها الـ49، في أحد أماكن السهر برفقة زوجها أيمن البياع، والفنانة إلهام شاهين والإعلامية بوسي شلبي والفنانة هالة صدقي، وعدد من الأصدقاء المقربين.

إطلالة عبير صبري في عيد ميلادها

ظهرت الفنانة خلال حفل عيد الميلاد بفستان قصير أنيق بنقوش الورد متداخلة الألوان، دون أكمام، ونسقت إطلالتها بمجموعة من الاكسسوارات والمجوهرات، واعتمدت على ترك شعرها منسدلًا على كتفها، فضلًا عن عدم التكلف في وضع مساحيق التجميل واختارت لوك هادئ تناسب مع إطلالتها، بالإضافة إلى حذاء أنيق ذا كعب عالٍ باللون الأسود.

تورتة عيد الميلاد و«المادة الخام للستات»

وكان قالب الحلوى مصمم بشكل مميز دون عليها أبرز أعمال الفنانة عبير صبرى سواء في السينما أو الدراما، بالإضافة إلى عبارة «المادة الخام للستات».

وشاركت الفنانة عددا من الصور الخاصة بالحفل التي ظهرت بها مع زوجها ونجمات الفن، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «عيد ميلادي بتمني من ربنا يكرمني بالصحة والسعادة والنجاح ويديم عليه جوزي وأهلي وإخواتي وكل اللي بحبهم ويخليهم ليه ومحبه الناس ..يالا اتمنولي دعوات حلوة زيكم ».

العديد من التهانئ والتعليقات تلقتها الفنانة عبير صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من معجبيها ونجوم ونجمات الفن، وكان من أبرزها، «قمر أوي، احلى عيد ميلاد شوفته، كل سنة وانتي فرحانة ومبسوطة، أحلى واحدة في الكون، كل ما تكبر تحلى وتصير أحلى وأحلى، ربنا يخليلك زوجك».

وتشارك الفنانة عبير صبرى في مسلسل موسى والمقرر أن يعرض خلال شهر رمضان المقبل، من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين.. من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه في إطار صعيدي.