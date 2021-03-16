«بشارككم سعادتي».. مصطفى يظهر بزوجتيه على يوتيوب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الستات» يهاجمن صاحبة دعوة تعدد الزوجات: «النظرة لوحدها خيانة»

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بات موقع الفيديوهات «يوتيوب» ساحة حرة للكثير من الأزواج، لمشاركة تجاربهما الحياتية بل والشخصية، ربما من أجل نقل التجربة، أو للبحث عن الشهرة، وكثيرًا ما يكون للتربح من تلك المقاطع، خاصة التي تحقق نسب مشاهدات عالية، بسبب محتوياتها غير المألوفة.

ومؤخرًا تصدرت بعض الفيديوهات ذات المحتوى الغريب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت تلك المقاطع دعوة غير مُباشرة للتعدد، بظهور زوجتين رجُل يدعى مصطفى عبدالسلام، وهما زوجته الأولى «أم مريم»، والثانية «أم ريهام» اللتين ظهرتا في المرة الأولى بمقطع فيديو يتحدثون عن التعدد وأهميته، مطالبات الزوجات بالموافقة على تعدد أزواجهن.

وذلك من خلال تدشينهن لقناة على اليوتيوب باسم «يوميات زوجتين لراجل واحد».

وقالت الزوجة الأولى أن الأمر لم يكن سهل بالمرة في البداية، لكن بعد مرور الوقت أكتشفت أن زوجة زوجها باتت أخت لها، ويمكثون في منزل واحد، ويشعرون بالسعادة.

مبادرة للتعدد

وبين الحين والآخر، وعلى مدار الـ 6 أشهر منذ تدشين القناة، تنشر الزوجتين العديد من مقاطع الفيديو بعنوان "مبادره تعدد الزوجات (جوزيه واكسبيه مش هتندمي )"، والتي تحقق آلاف المشاهدات.

الزوج يشارك بتفاصيل يومياته

وعقب انتشار مقاطع الزوجتين، بات الزوج يظهر رفقتهما في كثير من مقاطع الفيديو، يشارك بمقالبه مع زوجاته، ومواقفهما الحياتية، ويددعو للتعدد من خلال تلك المقاطع، مؤكدًا إنه يشارك متابعيه تجربته وسعادته.

الجدير بالذكر إن الزوج، كان تزوج من الثانية "أم ريهام" من عام ونصف، وإنه قم بمقابلة الأولى والثانية للمرة الأولى بعد 10 أيام فقط من زواجه.

وتحمل القناة 81 مقطع للزوج وزوجتيه، بين محتويات المقالب، والمواقف الحياتية والدعوة للتعدد.