حنين حسام تنشر «حكم ومواعظ وقرآن» بعد حكم إحالتها للجنايات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ردود أفعال مختلفة ومتناقضة، بدت فيها فتاة التيك توم الشهيرة، حنين حسام، عقب قرار محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، والتي حكمت أمس، بإحالة فتاتي التيك توك مودة الأدهم، حنين حسام، بالإضافة إلى أحمد صلاح ومحمد علاء، للجنايات، على ذمة القضية التي يواجهوا فيها اتهامات بالإتجار بالبشر والاعتداء على قيم المجتمع.

لتعود «حنين» مُجددًا في دائرة الاتهام والتحقيقات، عقب خروجها من السجن بعد 10 أشهر من الحبس، بتهمتي الإتجار في البشر والتحريض على الفسق.

وعلى الرغم من الأمر، إلا أن ردود أفعال فتاة التيك توك، كانت متناقضة للغاية، حيث قابلتها بجلسات تصوير، ثم التشبث بآيات من القرآن الكريم، لتعود مُجددًا بمقاطع رقص التيك توك، وكلام حول الشماتة ضدها.

حنين حسام تواجه حكم إحالتها للجنايات

إحالة حنين للجنايات

واتهمت حنين حسام ومودة الأدهم، بالإضافة إلى 3 أشخاص آخرين، مساء أمس، بجريمة الإتجار بالبشر إلى جانب عدد من التهم الأخرى التي تضمنت التحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم ومبادئ الأسرة المصرية.

وحصلت الفتاتين على حكم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهما باستثناء الاتجار بالبشر، لتجدد النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة القضية، على خلفية استخدامهم فتيات في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري وتحريض على الدعارة، لتحقيق منافع مادية.

سبب القبض على حنين حسام

وكانت البلوجر، وفتاة التيك توك، حنين حسام ظهرت في فيديو قصير، في أبريل الماضي، أدى بها للحبس، حيث ظهرت من خلاله، وهي تدعو الفتيات إلى العمل من غرفهن بمقابل مادي مرتفع للغاية، نظير فتح الكاميرا، بإجراء محادثات عبر التطبيقات لهدف الإعلان عن أنفسهن ومحاولة إغواء الشباب للحصول على تحويلات مالية.

وأطلق سراح حنين حسام مؤخرًا، عقب 10 أشهر من الحبس.

وعادت حنين مجددًا على ساحة مواقع التواصل الاجتماعي، بدون حجاب مقدمة محتوى غناء ورقص عبر موقع الفيديوهات «تيك توك».