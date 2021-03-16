طريقة عمل كاسارول بطاطا بالشوفان

القاهرة - سمر حسين - كاسارول بطاطا بالشوفان من الحلوى غير الشهيرة، التي تتميز بأنها تناسب أنظمة الحمية الغذائية بمختلف أنواعها، لاحتوائها على سعرات حرارية قليلة، مما يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

فيما يلي وصفة سهلة لتحضير كاسارول بطاطا بالشوفان على طريقة خبيرة التغذية ريهام شاكر، خلال استضافتها في برنامج «هي وبس» المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كاسارول بطاطا بالشوفان

-بطاطا

- 3 ملاعق من الدقيق البني.

- 3 ملاعق من الشوفان.

- بيضة.

- ملعقتان من الزبدة.

- الزبيب.

- القرفة.

- سكر بني.

طريقة تحضير كاسارول بطاطا بالشوفان

1- في البداية يتم شوى البطاطا في الفرن على درجة حرارة متوسطة.

2- في الخطوة التالية، يتم خلط البطاطا والبيض والفانيليا والعسل والقرفة في الخلاط.

3- يتم وضع البطاطا في طاجن الفرن، ثم يتم مزج الشوفان مع الدقيق والقرفة والسكر والزبدة في وعاء آخر.

4- في النهاية يتم إضافة المكونات السابقة على البطاطا ثم توضع في الفرن بدرجة حرارة 200 لمدة نصف ساعة.