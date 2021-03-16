«الإفتاء» توضح مدى إفساد القيء للصيام

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

يثار الشكوك لدى الكثير من الصائمين عند التعرض للقيء سواء كان من شخص مريض أو امرأة حامل فيقفون حائرين بين استكمال الصيام أو أن الصيام فسد ويجب الإفطار.

ما حكم استكمال الصيام بعد القيء؟

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة إنه إذا غلب القيء الصائم من غير تسبب منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه

وأضافت الإفتاء أن الصائم عليه ألا يتعمد ابتلاع شيء مما خرج من جوفه وألا يقصر في ذلك، فإذا سبق إلى جوفه شيء فلا يضره.

وأكدت الإفتاء أن من تعمد القيء وهو مختار ذاكر لصومه فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شيء منه إلى جوفه، وعليه أن يقضي يوما مكانه، وفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض».

والصوم هو عبادة يتم التقرب بها إلى الله وتعد الركن الرابع من أركان الإسلام، وقد يثاب الصائم من الله بحصوله على الجنة والوقاية من النار واستجابة الدعاء وكفارة الذنوب والشفاعة يوم القيامة.