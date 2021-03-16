أسهل طريقة للغُسل من الجنابة.. الإفتاء توضح (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الاغتسال من الجنابة أمر لا شك في ضروريته، وأهميته قبل القيام بمهامك اليومية، والقيام بفروضك الدينية، وعلى رأسها الصلاة والصوم.

وكثير من الأشخاص قد يقعون في خطأ عدم المعرفة الكاملة، بأصول الاغتسال من الجنابة، في اعتقاد منهم بأن الأمر معقد ويحتاج للكثير من الأمور، وهذا الفِهم الخاطئ، التي حاولت الإفتاء توضيحه والتبرأ منه.

وكانت دار الإفتاء المصرية، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو يرصد أسهل طريقة للغُسل من الجنابة.

وذكرت «الإفتاء» في مقطع الفيديو التي قدمته ونشرته عبر صفحتها خطوات الغُسل من الجنابة بشكل سلس وسهل على النحو التالي.

وأوضح أمين الفتوى، أن الأمر يقوم على شقين وهو عزم نية الاغتسال والرفع من الجنابة، ثم تعميم الجسد بالماء، قائلًا: «حتى لو هتنزل حمام سباحة بعد الجنابة المهم تكون عزمت النية، وانزل وكدة تبقى اغتسلت».

وتابع أمين الفتوى، في المقطع المُقدم: "أما من السُنة أن تتوضأ قبل الغُسل ماعدا القدمين، ثم تبدأ بغسل الرأس".

وأستطردا: "بعد غسل الرأس، قوم بشق الجسم يمينًا ويسار، وابدأ بغسل الشق اليمين أولًا، ثم الشق الأيسر".

ةاختتم: "هذا الغُسل يغني عن الوضوء، في حال عدم لمس العورة أو إطلاق الريح، وفيما عدا ذلك فيجب الوضوء بعد الغُسل".