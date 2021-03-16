لماذا تكون المراحيض بيضاء دائما؟.. 4 أسباب تفسر لك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يفضل الكثير من الأشخاص صنع المراحيض داكنة اللون، نظرا لأنها تساعد على إخفاء أي بقع واتساخ، وإذا كنت شخصًا فضوليًا، هل تساءلت يوما ما لماذا لون المراحيض دائما تبدو بيضاء؟.. نستعرضها لكم وفق ما أوضح موقع"littleupgrades".

- مصنوعة من البورسلين:

يتم صناعة بعض المراحيض من البورسلين، وهي مادة جيدة تقاوم البقع بشكل كبير، وبالتالي يسهل تنظيف المراحيض بسهولة بالرغم من كونها بيضاء اللون.

- اللون الأبيض يرتبط بالنقاء والنظافة:

تؤثر الألوان على عواطفنا بطرق مختلفة، فالأبيض يرتبط دائما بالسلامة والنظافة، لهذا السبب يوجد حمام المستشفيات أيضا عادة ما تكون مطلية باللون الأبيض، نظرا لأنه يعطي انطباعًا بوجود مساحة معقمة وانتعاش.

- لمزيد من الاتساع:

تحفز المراحيض باللون الأبيض على الشعور بزيادة المساحة والاتساع، وبالتالي تناسب أي حجم للحمام ومظهرها الكلاسيكي يناسب أي تصميم، لذا دائما يختار مهندسو الديكور اللون الأبيض، أما الألوان الداكنة كالأسود والبني، تفسد أجواء المساحة وتعطي تصور سلبي.

- رؤية الأوساخ والبكتيريا بسهولة:

المراحيض لها وظيفة كبيرة جدًا، وإذا أردنا أن نحافظ على أنفسنا في مأمن من البكتيريا التي يمكن أن تكثر في هذا المكان.

وكونها بيضاء تجعل من السهل علينا معرفة ما إذا كانت متسخة أم لأ، وبالتالي تمنع انتشار البكتيريا والعدوي.