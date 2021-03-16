لضمان صحة عمودك الفقري.. إليك 5 طرق لتجنب آلام أسفل الظهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يشكو الكثير من الأشخاص من آلام أسفل الظهر والعديد من المشكلات الأخرى المتعلقة بالوضعية، فيمكن أن تكون آلام أسفل الظهر عاملاً منهكًا للعديد من الأفراد بينما يستمر البعض في الألم المزعج.

النبأ السيئ هو أن إجبار جسمك على اتخاذ أوضاع غير صحية يخلق أيضًا احتمالات لتطوير إصابة عضلية هيكلية موهنة محتملة، مثل الظهر السيء، والتهاب الرقبة والكتفين، ومتلازمة النفق الرسغي أو حتى تجلط الأوردة العميقة.

ويستعرض هذا التقرير 5 طرق لتجنب ظهور آلام الظهر السيئة وآلام أسفل الظهر، وفقًا لموقع timesnownews.

ضع الكمبيوتر المحمول والملحقات على ارتفاع مريح:

ضع لوحة المفاتيح والماوس أو لوحة اللمس المنفصلة على ارتفاع مريح في المقدمة، ويجب رفع الكمبيوتر المحمول للحصول على الشاشة إلى المستوى الصحيح استخدم لوحة المفاتيح والماوس مع جعل ذراعيك ويديك مستويين ومستقيمين، وتأكد من أن ذراعك قريب من جانب جسمك عند استخدام الماوس، فبهذه الطريقة يمكنك تجنب الضغط العرضي للأعصاب أو الإصابة المحتملة لمكونات الهيكل العظمي والعضلي بسبب الموقف غير الصحيح.

اجلس بشكل مريح وقم بإراحة قدميك على الأرض:

أو استخدم دعامة للقدم، لدعم القدم المتدلية، يمكنك الاحتفاظ بصندوق أو كومة من الكتل الصلبة أو وسادة أو مسند للقدمين، سيساعدك هذا على تخفيف الضغط على أسفل ظهرك وتقليل احتمالية الإصابة بتجلط الأوردة العميقة.

فيتامين (د) ضروري لصحة الجهاز العضلي

كشف تقرير عن دراسة نُشرت على موقع pubmed.com أن زيادة شدة نقص فيتامين د قد يكون لها ارتباط إمراضي مع آلام أسفل الظهر المزمنة وآلام أسفل الظهر تحت الحاد، لذا استشر طبيبك إذا كنت بحاجة إلى فيتامين د أو مكملات الكالسيوم.

الإفراط في استخدام الأجهزة الرقمية غير المرغوب فيه والتحرك أكثر:

لقد ضمن ظهور الأجهزة الرقمية أننا نتحرك قليلاً جدًا، منذ زمن بعيد، عندما أراد آباؤنا الاستفسار عن منشأة أو منظمة معينة أو عضوية نادي سباحة لك، تجولوا وتحدثوا مع الناس للاستفسار عن التفاصيل، الآن، مع ظهور الهواتف الذكية والإنترنت والمكالمات السريعة، نصطاد كل شيء على الجهاز الإلكتروني دون أن نتحرك شبرًا واحدًا، لقد نسي الظهر ما يشعر به عند التمدد.

مارس التمارين الرياضية بانتظام

لا تتحرك ، مارس تمارين رياضية حقيقية، مثل لعبة كرة القدم أو جلسة سباحة، ربما الكرة الطائرة على الشاطئ، أو ببساطة لعبة الكريكيت مع الأولاد في الشارع، فيتكون ظهرك من العديد من الفقرات والعضلات بحيث يتم ثنيها وتحريكها وتمديدها وثنيها غير معبأ ومعبأ على طاولة الكمبيوتر.