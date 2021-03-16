10 نقاط بالجسم يمكنك الضغط عليها لتسريع الهضم وفقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

العلاج بالضغط كان موجود قديماً، لزيادة الطاقة في الجسم، ووفقاً لنظرية طبية صينية تقليدية، فمن خلال الضغط على بعض النقاط بجسمك يمكن للطاقة أن تتدفق.

وفي عصرنا هذا اكتشف أنها تساعد أيضاً على زيادة سرعة الهضم ومن ثم فقدان الوزن، وهي كالتالي وفق ما أورد موقع ""Brightside.

1- أعلى عضلة في رقبتك:

تقع هذه المنطقة على ظهرك، حيث تجمع رقبتك بكتفك، اضغط على هذه النقطة لمدة دقيقة ثم كرر ذلك على الجانب الآخر واستمر عليها يومياً.

2- عضمة الأنف:

انظر إلى المرآة وابحث عنها، فهي المنطقة المستقيمة بين الأنف والعين، اضغط عليها لمدة دقيقتين.

3-بين حاجبيك:

يضغط الكثير منا على هذه المنطقة عندما نعاني من الصداع، فيعمل الضغط عليها أيضا بتسريع عملية الهضم في الجسم.

4-عظمة الصدر:

هي النقطة الواقعة فوق المعدة، ويمكن أن تساعدك على استعادة الطاقة وفقدان الوزن، فاضغط عليها لمدة دقيقة واحدة، وكرر هذه الحركة يومياً.

5-الأذن:

تكون بين أذنيك وخديك فاضغط عليها ودلكها لمدة دقيقة.

6-البطن:

يوجد في بطنك العديد من نقاط الضغط التي يمكن أن تنشط المعدة وتسرع عملية الهضم وتمد الجسم بالطاقة، ما يسهل عليك إنقاص الوزن، فتوجد أسفل بطنك، اضغط عليها لمدة دقيقة وكررها بشكل يومي.

7-الركبة:

تعتبر ركبتيك أيضاً مكان رائع لفقدان الوزن فاضغط على كل نقطة بها لمدة دقيقة.

8- الكاحل:

الأجزاء الداخلية والخارجية من الكاحل هي نقاط الضغط التي يجب عليك تدليكها يومياً لمدة دقيقة واحدة على الأقل للحصول على نتيجة رائعة في فقدان الوزن.

9-الشفة العلوية:

المنطقة الموجودة فوق شفتيك العليا اضغط عليها ودلكها برفق لمدة دقيقتين.

10-اليد:

بعد الانتهاء من التدليك بالضغط على رأسك وجسمك وأطرافك، انتقل إلى يديك، إذ توجد منطقة بين الجزء الخارجي من يدك وإبهامك وقم بتدليكه لمدة دقيقة واحدة يومياً.

إذا اتبعت تلك الطرق يومياً ستساعدك بشكل كبير في فقدان وزنك بسرعة وبسهولة.