جدل في الصين بسبب مطعم يوظف نُدُلا عراة الصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أصبح مطعم يقدم فيه نُدل عراة الصدر من الرجال وجبة "الوعاء الساخن" (هوت بوت) مثار جدل ساخن عبر الإنترنت في الصين.

واستأجر مطعم "ذا لايان" في مدينة شيان القديمة بالصين عددا من الندل مفتولي العضلات لتقديم وجبات الطعام واستعراض أجسادهم الممشوقة، لا يرتدون شيئا من فوق الحزام إلى أعلى سوى مريلة.

ويبدو أن هؤلاء الرجال مفتولي العضلات الذين لا يرتدون الكثير يتمتعون بشهرة كبيرة بين بعض الضيوف من السيدات اللائي يلتقطن الصور "السيلفي" معهم خلال تناول وجباتهن، بل ويدعونهم إلى مشاركتهم وجبة الوعاء الساخن تلك معهن، وهي طعام شعبي مثل وعاء الجبن السائل (فوندو) الذي يتقاسمه عدة أشخاص.

ويظهر الاطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف في الصين أن هذا المطعم لا يحوز إعجاب الجميع.

وقال أكثر بقليل من نصف المشاركين في استطلاع للرأي أجرته صحيفة "شينوين تشينباو" التي تصدر في شنغهاي يرون أن المطعم مسيئا. وشارك في الاستطلاع 2850 شخصا.

وانقسمت النسبة الباقية بين من يجدون هذا المطعم "جديدا" و"مقبولا" أو من لا يكترثون، ببساطة.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشار البعض إلى أنه طالما كانت هناك عارضات يروجن لمنتجات مثل السيارات. وأشار آخرون إلى أن هذا لا يعتبر مسيئا عند ترويج منتجات الملابس الداخلية من خلال عارضات يرتدين أقل القليل.

ويقول مالك المطعم "ماي يو" إن الأمر يدور حول قضاء وقت طيب، وأضاف لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج: "اتمنى أن يجلب هذا متعة بصرية وتجربة سعيدة لكل الزبائن".