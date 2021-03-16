مكياج وتسريحات النجمات في حفل جوائز غرامي Grammy Awards 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 مارس 2021 04:34 صباحاً - في اليوم الأول من حفل توزيع جوائز الغرامي 2021 Grammy Awards ، سطعت النجمات العالميات على السجادة الحمراء كل على طريقتها، فمنهن من اخترنا أساليب مكياج وتسريحات شعر ناعمة، ومنهن من اخترنا لفت الأنظار في هذا الحفل العالمي السنوي بطريقة أخرى مميزة لاقت إعجاب الصحافة والنقاد.

وفي هذا المقال، اخترنا مجموعة من أساليب مكياج وتسريحات شعر النجمات على السجادة الحمراء لحفل Grammy Awards 2021، فهل ستعجبك؟

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بيونسيه

النجمة بيونسيه (الصورة من حساب [email protected] على انستغرام)



النجمة العالمية بيونسيه Beyoncé، اختارت في اليوم الأول لحفل توزيع جوائز غرامي 2021، إطلالة كلاسيكية اعتمدت فيها، تسريحة الشعر المجعد المنسدل بطريقة ضخمة جداً، ومكياج العيون السموكي الناعم، الى جانب الروج النيود اللامع والبلاش البرونزي على أعلى الخدين.

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النجمة دوا ليبا

النجمة دوا ليبا (الصورة من حساب [email protected] على انستغرام)



النجمة دوا ليبا Dua Lipa ، اختارت بدورها إطلالة أنثوية جذابة جداً، حيث اعتمدت تسريحة الشعر المستقيم المنسدل على الظهر، وهي تسريحة أبرزت جمال وحيوية ولمعان شعرها الأسود الطويل. الى جانب ذلك، اعتمدت دوا ليبا مكياج عيون براقاً ومتلألئاً باللون الأرجواني، وهو لون فستانها نفسه، كما اختارت الروج النيود المات والبلاش البرونزي.

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فوبي بريدج

النجمة فوبي بريدج (الصورة من حساب [email protected] على انستغرام)



النجمة فوبي بريدج Phoebe Bridgers، أطلت على السجادة الحمراء في اليوم الأول لحفل Grammy Awards 2021، بتسريحة الشعر الأشقر الرمادي الويفي مع الفرق الجانبي. واختارت في المقابل، مكياج عيون ناعماً جداً ارتكز عل الظل الزهري الخفيف والأيلاينر الناعم والماسكرا، الى جانب الروج الأحمر الداكن المات.

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H.E.R.

النجمة H.E.R (الصورة من حساب [email protected] على انستغرام)



النجمة H.E.R. اختارت لحفل جوائز غرامي 2021، إطلالة لافتة جداً، اعتمدت فيها اسريحة الشعر الطويل المموج بطريقة عفوية وفوضوية، مع الفرق النصفي، الى جانب مكياج عيون لامع باللون الأرجواني والذهبي، وأحمر الشفاه البني، وقد ارتدت نظارات شمسية عصرية زادت من تميز إطلالتها.

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