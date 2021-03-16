باحثة في التراث: صورة «الآلهة نوت» موجودة في هولندا وفرنسا والأقصر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت مايسة مصطفى، الباحثة في التراث المصري، إن معبد دندرة في قنا، يضم رسمة تظهر فيها الآلهة نوت تلد الشمس، حيث تبلع شمس الغروب وتلد شمس الشروق، كما أن هناك غطاء تابوت في معهد اللوفر في فرنسا، يضم رسمة للآلة نوت، وهي تحمل قرص الشمس، وهذا الغطاء أخذته الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، عندما قدمت إلى مصر، ولها أيضا رسمة على مقبرة في البر الغربي في الأقصر أمام معبد حتسبشوت، وكذلك رسم على التابوت في المتحف المصري القديم لتستقبل الأموات.

وأضافت «مصطفى» خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»،وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، والإعلامية جاسمين طه، أن هناك تابوت في هولندا يشمل آلهة الغرب والآلهة نوت باللون الأسود حيث تشير إلى الغروب.

وتابعت: «لقب من آلقاب نوت هي سيدة الجميز لأن شجرة الجميز معمرة وتساعد الناس كلها والفاكهة يتم حصدها 7 مرات طوال العام، مصر القديمة كان بها عدد من الإلهات الإناث ولعل أشهرهم الإله ماعت آله العدالة وكذلك أزفت آلهة الفوضى وكان المصري القديم يخاف من هذه آله، والإله نوت كانت تحب الإله جد وولدت معه في شكل تؤأم ملتصق ولكن تم فصلهما".

وأشارت الباحثة في التراث المصري، إلى أن مصر الفرعونية تواجد فيها دور للمرأة عكس حضارة العراق التي امتلك فيها الرجل المرأة وإمكانية سد دينه عن طريق بيع المرأة الذي يمتلكها في الوقت الذي كانت تحترم مصر السيدة وتجلها بشكل كبير لدرجة أنها تولت الحكم.