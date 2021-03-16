أصل الخلاف بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها وشقيقها: «مالهاش كبير»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ ما يقرب من عام، وفي شهر مارس من العام الماضي 2020، بدأ شقيق ياسمين عبدالعزيز وائل عبدالعزيز حربا إلكترونية مع شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وزوجها الحالي الذي لم يكن كذلك حينها الفنان أحمد العوضي، وكانت الحرب تخمد وتشتعل، ترد ياسمين حينها وتهدأ أحيانا، وآخرها هو تعليق وائل على بوستر عمل فني يجمع الثنائي هو مسلسل «اللى ملوش كبير»، والذي بدأ عن طريقه حربا كلامية جديدة يقصد بها شقيقته موجها كلامه للعوضي، ولكن تلك المرة قرر الثنائي الرد لأنه يخص عملا فنيا جديدا يجمعها، والخلاف بينهما له أصل يستعرض التقرير التالي تفاصيله.

بداية تدخل وائل عبدالعزيز بين ياسمين والعوضي

أعلنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة في فبراير من العام 2019، وبعد ذلك بحوالي عام بدأت الشائعات تكثر حول علاقتها بفنان هو أحمد العوضي، وانتشرت لهما صورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أن الثنائي فضل الصمت إلا أن وائل عبدالعزيز كان أحد اكثر المتحدثين عن الشائعات التي حاوطت شقيقته.

فكتب وائل عن تلك الشائعات مؤكدا أنها خاطئة، وأن شقيقته منشغلة حاليًا في عملها ومع أسرتها، قائلا: ياسمين عبدالعزيز مش مرتبطة بحد ومش فاضية غير لشغلها وبيتها وارحمونا بقا.

ظهور متكرر بين ياسمين عبدالعزيز والعوضي أدى لاشتعال غضب شقيقها

في شهر يناير من العام الماضي انتشرت صور كثيرة جمعت الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في احتفالات أعياد الميلاد، واحتفالات اخرى، ما زاد من حدة الشائعات التي انتشرت حول الثنائي، وجعل الجمهور يتساءل عن طبيعة العلاقة التي تجمع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، خاصة مع ظهورها وهما يرقصان ويغنيان سويا.

تفاصيل الخلافات بين شقيق ياسمين عبدالعزيز والعوضي

بعد دفاع وائل بشهور تحول وائل من المدافع عن شقيقته إلى المهاجم، حيث نشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورا مطولا تحدث فيه عن علاقته شقيقته بالعوضي، وانتقدها متهما العوضي باستغلال ياسمين عبدالعزيز لأنه يصغرها وهي اشترت له سيارة هدية.

وطالب وائل عبدالعزيز شقيقته والعوضي بإعلان طبيعة علاقتهما لأن أسرتها ترفض أن تكون لها علاقة عاطفية خارج إطار الزواج.

وكتب: بصي يا ياسمين يا عبدالعزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة، شيلت مشاكل كتير بسببك، من وانتي عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر، وبرادة وانتي عارفة، إن أنا اتأذيت فيها إزاي، وقضية الشغالات مؤخرًا، غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها.

وواصل: لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ10 سنين، وتتصوري صور مالهاش أي لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من إمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد، وتنزل على السوشيال ميديا.. من إمتى الناس بتجيب في سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا، ومع ذلك حياتك وانتي حرة فيها.

هجوم حاد على وائل عبدالعزيز

عقب هذا المنشور أثار وائل عبدالعزيز غضب الكثير من جمهور ياسمين، وكذلك المشاهير الذين انتقدوا طريقته في معاتبة شقيقته على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض تشهيرا بها، وأبرزهم ريم البارودي وريهام سعيد والفنان إدوارد، وهو ما رد عليه وائل مؤكدا أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية ضد من تطاول عليه.

رد ياسمين عبدالعزيز والعوضي على شقيقها

بعد الهجوم عليهما بعدة ساعات، نشر الثنائي نفس الصور بنفس التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي معترفين بحبهما أمام الجميع، وهو ما اعتبره الكثيرون جرأة منهما، إلا أن الزواج رسميا لم يعلن إلا بعد شهور من تلك الحادثة، وتحديدا في شهر مايو من العام الماضي.

عودة الحرب الإلكترونية بين الثلاثي

بعد تلك الأحداث، كانت الحرب الكلامية هادئة إلى حد كبير، ولكن بالتزامن مع طرح مسلسل درامي «اللى ملوش كبير»، يجمع ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وجد وائل ثغرة جديدة يبدأ بها حرب من جديد حيث انتقد طرح أفيش ظهر فيه أحمد العوضي متقدما على شقيقته ياسمين عبدالعزيز، وخلال فترة وجيزة طرح أفيش آخر لنفس المسلسل كانت فيه ياسمين عبدالعزيز بمفردها، فكتب شقيقها موجها كلامه للعوضي: «قولتلك ملهاش كبير مسمعتش الكلام»، وكتب أيضا موجها كلامه لياسمين، «مبروك يا غزل.. هو ده الصح والطبيعي إنتي نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك.. مبروك ياللي ملكيش كبير».

ورد العوضي على وائل عبدالعزيز، حيث نشر بوستر دعائيا عليه صورته منفردا وعلق: «هو ده نظامنا.. كل يوم واحد بيشيل التاني من الأفيش، البوستر الجاي هيبقى فاضي من غيرنا، إحنا كبيرنا ربنا اللي مالوش كبير غزل والخديوي نجاح قتال وحراق».

كما ردت ياسمين عبدالعزيز بدورها على شقيقها حيث نشرت بوستر دعائي فيه صورة زوجها فقط أحمد العوضي دون وجودها وكتبت في تعليقها على البوستر: «اللي ملوش كبير».