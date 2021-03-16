«هاتوا لي مية بسكر».. رد فعل غريب من ملكة جمال سابقة عند رؤيتها تامر حسني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رد فعل غريب من آية مكرم الحاصلة على لقب ملكة جمال المحجبات عام 2018، عندما فاجأها الفنان المصري تامر حسني، بحضور حفل خاص بها ما جعلها ترتجف فرحًا، وتطلب «مياه بالسكر» من إثر صدمة المفاجأة التي بدت أنها غير متوقعة قبل أن يتبادلا الحديث معاً.

رتب أصدقاء آية وهي خريجة كلية العلوم لقاءها مع نجم الجيل تامر حسني، وذلك دون علمها وسط حالة من الجدل والانتقاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين رد فعلها بأنه مبالغ فيه.

ونشرت الصفحة الخاصة بـ آية مكرم على موقع إنستجرام، الفيديو الذي جمعها بالفنان تامر حسني، كما تداولت بعض الصفحات الأخرى المقطع الذي تظهر خلاله في إحدى القاعات المغلقة وأثناء سيرها وهي تصطدم بتامر حسني ما يجعلها تفقد الشعور وتسقط حقيبة يدها على الأرض وتتراجع سريعًا للخلف وهي تتلفظ بكلمات تعبر عن الصدمة والمفاجأة، حتى تمكن تامر من السيطرة على صدمتها وإعادتها إلى طبيعتها.

وتداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر الفيديو وسط سخرية وانتقادات واسعة بسبب ردة فعل ملكة جمال الحجاب عام 2018 التي لحقت بمجال الفاشون بعد تخرجها من كلية العلوم وهذا سبب شهرتها، حيث صافحت آية تامر حسني بشكل مطول واستخدمت لفظًا تحفظ عليه البعض هذا بخلاف مغازلتها له بقولها قمر في الحقيقة أكتر من الصور.. والله قمر.

من جانب آخر يطرح تامر حسني آخر أفلامه المقرر عرضه في دور العرض قريبًا، الفيلم من بطولة تامر ويشاركه البطولة الفنان ماجد الكدواني وحلا شيحة وهو إنتاج حسام حسني، وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

كان الفنان الشاب قد طرح فيديو كليب أغنية «خليك فولاذي» من ألبوم يحمل الاسم نفسه وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي توزيع رامي سمير، ميكس خالد سند ماستر أمير محروس ومن إنتاج شركة «روتانا».