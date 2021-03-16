الامارات | 4 نصائح لمواجهة المسام الكبيرة بالبشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لمواجهة المسام الكبيرة بالبشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد المسام الكبيرة مشكلة جمالية تؤرق بعض النساء؛ إذ تجعل الوجه يفتقر إلى المظهر المشدود والمتجانس.

وأوضحت بوابة الجمال «هاوت.دي»، الألمانية، أن المسام الكبيرة ترجع إلى أسباب عدة، منها: الجينات الوراثية، والبشرة الدهنية، والشيخوخة. كما أن العوامل البيئية، مثل: الأشعة فوق البنفسجية، تؤثر بالسلب في حجم المسام، وتؤدي إلى تمددها.

وينطبق ذلك، أيضاً، على أسلوب الحياة غير الصحي؛ إذ قد تصير المسام كبيرة الحجم بسبب التغذية غير الصحية والتدخين والتوتر النفسي.

ولمواجهة المسام الكبيرة، تقدم البوابة المعنية بالصحة والجمال أربع نصائح.

1 لا للغسل المتكرر

لا ينصح بغسل الوجه بشكل متكرر؛ إذ يكفي غسله مرتين في اليوم (صباحاً ومساء)، كي لا تتعرض البشرة للإجهاد.

2 مستحضرات خاصة

ينبغي استخدام المستحضرات السائلة والجل، الخفيفة والمرطبة، بدلاً من الكريمات ذات القوام الغليظ والغنية بالدهون.

3 التحكم

يمكن التحكم في إفرازات البشرة الدهنية، من خلال تطبيق زيت شجرة الشاي، أو باستخدام الكريمات المحتوية على الزنك، أو السيليكون، أو حمض الساليسيليك.

4 ماسك الطين الطبي

يعمل هذا الماسك على تنقية البشرة، والتخلص من الإفرازات الدهنية المفرطة، فضلاً عن تنشيط سريان الدم، وبالتالي تنقبض المسام، وتصير أصغر حجماً.

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