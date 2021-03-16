منها أدوات المطبخ.. 6 أصوات تساعدك على النوم بشكل أسرع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يقضي الإنسان العادي ثلث حياته نائمًا، وأظهرت الدراسات أن 1 من كل 3 بالغين لا يزال لا يحصل على قسط كافي من النوم.

ويذكر 30٪ من هؤلاء الأشخاص أن قلة الراحة لديهم ناتجة عن الصعوبة التي يواجهونها، ولكن إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص، فلا تقلق، فهناك بعض الأصوات التي يمكن أن تساعدك على الاسترخاء والنوم بشكل أسرع، كما أوضح موقع " brightside" الأمريكي.

1- أصوات الطبيعة:

تُعرف أصوات الطبيعة، مثل المطر المستمر، وحفيف أوراق الشجر، والرياح، وضخ ضربات القلب بالضوضاء الوردية.

والضوضاء الوردية هي تصنيف للصوت يمكن أن تلتقطه الأذن البشرية، بغض النظر عن تردد الصوت تشير الدراسات إلى أن هذه الأصوات البيئية تبطئ من موجات دماغنا، ويمكن أن تساعدنا على النوم بشكل أسرع وأعمق، لذا يمكن أن يساعدك الاستماع إلى هذه الأنواع من الضوضاء الوردية على النوم:

تمايل الأشجار وحفيف الأوراق.

قطرات الماء.

هطول أمطار خفيفة ولكن ثابتة.

رياح النسيم.

موجات خفيفة تضرب الشاطئ.

2- نغمات متوازنة ومتسقة:

تُعرف هذه الأصوات بشكل أكثر شيوعًا باسم الضوضاء البيضاء، وقد وُجد أنها تجعل الأطفال الصغار ينامون بشكل أسرع، وتنتقل الضوضاء البيضاء بترددات ذات سعة متساوية تلتقطها آذاننا، مما يسمح للدماغ بالحفاظ على التركيز، وهذا مفيد للأشخاص الذين يجدون صعوبة في النوم أو البقاء نائمين لأن هذه الأصوات يمكن أن تلغي الضوضاء الأخرى وتساعد الدماغ على التركيز على النوم، وتتضمن بعض أشكال الضوضاء البيضاء التي يمكنك محاولة الاستماع إليها في السرير ما يلي:

راديو أو تلفزيون ثابت.

صوت طنين مروحة كهربائية.

همهمة منخفضة لمكيف الهواء.

3- الأصوات منخفضة الحدة:

يجد بعض الأشخاص أن الأصوات ذات التردد المنخفض تكون أكثر هدوءًا عندما يتعلق الأمر بالنوم، وتسمى هذه الأصوات الضوضاء البنية، مثل قرقرة الرعد أو تصادم الأمواج، وعلى الرغم من أن هذه القعقعة العميقة لم تثبت علميًا بعد لفعاليتها، فقد كان هناك عدد من الادعاءات بأن الضوضاء البنية ساعدت الأشخاص في نومهم.

وتشمل أنواع الضوضاء البنية التي يمكنك الاستماع إليها ما يلي:

التيارات المحيطية والشلالات القوية.

الأمواج المتلاطمة.

الهدير منخفض.

4-أصوات المطبخ:

توجد أصوات مختلفة في المطبخ يمكن أن تساعدك بالفعل على النوم، يعد صوت طهي الطعام في المقلاة أحد أشكال الضوضاء الوردية، في حين أن الطنين المستمر للموقد هو نوع من الضوضاء البيضاء، حتى محرك الثلاجة أو الفريزر قيد التشغيل يمكن أن يساعدك أو يساعدك الطفل المزعج على النوم.

5-الموسيقى:

أحد الأسباب الرئيسية لعدم قدرتنا على النوم هو الإجهاد، وإحدى طرق تخفيف هذا الضغط هي من خلال الموسيقى، ولقد ثبت أن للموسيقى تأثير قوي على التوتر والعواطف، ومن خلال الاستماع إلى مجموعة من الألحان المفضلة لديك قبل الذهاب إلى الفراش، قد تتمكن من رفع نفسك من مخاوفك وتصفية ذهنك للحصول على نوم سليم.

6- الصمت التام:

أحيانًا لكي تغفو، كل ما تحتاجه هو بعض الهدوء والسكينة، وتعد الضوضاء السوداء أو صوت لا شيء هو الصمت التام الذي قد تحتاجه فقط للحصول على نوم جيد ليلاً.