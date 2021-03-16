الامارات | محمد رمضان منتقداً عمرو أديب: إعلام بلدي يتجاهل إصابتي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان منتقداً عمرو أديب: إعلام بلدي يتجاهل إصابتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم محمد رمضان الإعلام المصري، خصوصاً الإعلامي عمرو أديب، بسبب هجوم أديب عليه خلال الحلقات الأخيرة من برنامجه الحكاية الذي يُذاع على «إم بي سي مصر»، بعدما تعرض وبعض العاملين معه لإصابات أثناء تصوير أحد الإعلانات، وتجاهل أديب إصابات محمد رمضان، وقام بلومه على إصابة موديل يُدعى يوسف عمر شارك معه في الإعلان، وعبر صفحته الرسمية في «إنستغرام» وجه رمضان رسالة عتاب لأديب ناشراً صورة لإصابته، تظهر حروقاً متفرقة على ظهره، وكتب معلقاً: «دي إصابتي البسيطة اللي إعلام بلدي تجاهلها تماماً، ومنهم عمرو أديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها، وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس ألف حمد الله على سلامتك يا يوسف، وشكراً لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم، والحمد لله لم أنقطع عن تصوير أعمالي».

وكانت الممثلة المصرية لبنى ونس، والدة يوسف كتبت في «فيس بوك»، «أن ابنها كاد أن يتعرض للموت، لكنه نجا في اللحظة الأخيرة، وتعرض للخطر الذي كاد أن يودي بحياته، واتهمت الجميع بأنهم استهتروا بحياة ابنها، مؤكدة أنها ستأخذ حقة بالقانون».

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