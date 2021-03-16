الامارات | عشاق لـ «حرب النجوم» في سيبيريا يصنعون «سفينة فضاء»

شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق لـ «حرب النجوم» في سيبيريا يصنعون «سفينة فضاء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنع عشاق «ستار وورز» (حرب النجوم) في ياكوتسك السيبيرية، التي تعد واحدة من أبرد مدن العالم، نموذجاً شديد المطابقة للواقع من سفينة الفضاء «ريزور كريست» في مسلسل «ذي ماندالوريان».

وأقيمت المركبة الفضائية، التي استخدمها في سلسلة «ستار وورز» صائد الجوائز الغامض دين دجارين، على تلة تكسوها الثلوج، تطل على ياكوتسك، عاصمة جمهورية ساخا الروسية.

وقال آيل فيودوروف (28 عاماً)، الذي تولى صنع المركبة، إن السفينة مكوّنة من ألواح ليفية ومعدن وبلاستيك، ويبلغ ارتفاعها أربعة أمتار و«تزن أكثر من طن».

وكشف الشاب أن المشروع كلفه 750 ألف روبل (نحو 10 آلاف دولار). ولتحقيق ذلك، استخدم مدخراته أولاً، ثم باع سيارته، قبل أن يطلب من عدد من الروس ومن بعض الشركات مساعدته.

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