الامارات | من قشر البيض.. مصرية تصنع زينة صديقة للبيئة

شكرا لقرائتكم خبر عن من قشر البيض.. مصرية تصنع زينة صديقة للبيئة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح بإمكانك أن تشتري الكماليات وعناصر التجميل والزخرفة أو حتى الطاولات، وتصبح صديقاً للبيئة، بفضل مادة جديدة قابلة للتحلل طورتها باحثة مصرية.

فمن قشور البيض والمكسرات، تصنع رانيا القلا المادة الجديدة القابلة للتحلل العضوي، بهدف استخدامها بديلاً للبلاستيك الضار بالبيئة.

طوّرت رانيا (31 عاماً) هذه المادة في إطار بحثها للحصول على درجة الماجستير من الجامعة الألمانية بالقاهرة. وفي الاستوديو الخاص بها، الذي تطلق عليه اسم «شل هومدج»، تعالج الباحثة المصرية قشور البيض، وتحولها إلى مسحوق، مع تسخينها إلى درجات حرارة معينة، بحيث يمكن استخدامها لاحقاً في صنع المنتجات المختلفة.

تجمع رانيا القلا قشور البيض والمكسرات من المطاعم والمتاجر، وتطلب دائماً من أفراد أسرتها عدم التخلص من قشر البيض الذي تحتاج إليه بشدة.

ليست الفكرة وليدة اللحظة، بل ظلت تراودها منذ الصغر، عندما كانت ترى والدها وهو يكسر قشور الجوز أو البندق، وتفكر في المواد التي تضيع مع القشرة عند التخلص منها.

وقالت رانيا إن المواد التي تنتجها عبر فكرتها ومشروعها طبيعية بالكامل.

وفاز مشروع رانيا القلا «شل هومدج ذا ببل هانجرز» بجائزة من إيطاليا عام 2017.

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