الامارات | أحمد بوخاطر في «حكايتي»: رفضت الغناء مقابل مليون دولار

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بوخاطر في «حكايتي»: رفضت الغناء مقابل مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ الفنان الإماراتي العالمي أحمد بوخاطر، ضيفاً على البرنامج الحواري «حكايتي» الذي يعرضه تلفزيون الشارقة اليوم، ليفتح أمام جمهوره صفحات لم تُروَ من قبل، كما سيتحدث عن بداياته في مجال الإنشاد وجهوده من أجل الارتقاء بهذا النوع من الفنون، وغيرها الكثير من التجارب في حياته الفنية والشخصية.

وسيتطرق بوخاطر خلال الحلقة للعديد من المحطات المهمة في حياته ومسيرته الفنيّة، حيث سيتناول الحديث عن أول حفل رسمي له، كما سيتحدث عن حفله الشهير الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن وحشد حوله نحو 20 ألفاً من عشّاقه، إلى جانب سرّ العرض الذي قدّم له بقيمة مليون دولار في بداياته ليتوجّه نحو الغناء وقام برفضه، كما سيتخلل الحلقة لقاءات مع شقيقه وصديقه الذي افترق عنه لمدّة 20 عاماً وظلّ بوخاطر يبحث عنه إلى أن التقى به.

يتطرق بوخاطر للعديد من المحطات في مسيرته الفنيّة.

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