الامارات | أورام الرأس والرقبة.. لا تحتمل الانتظار

شكرا لقرائتكم خبر عن أورام الرأس والرقبة.. لا تحتمل الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية النمساوية لطب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة بأن أورام الرأس والرقبة تشمل كل الأورام التي تهاجم الأغشية المخاطية المبطنة لهذه المنطقة من الجسم، مثل: الشفاه والجيوب الأنفية والفم والحلق والحنجرة والبلعوم والغدد اللعابية.

وأوضحت أن الأسباب المؤدية لأورام الرأس والرقبة تتمثل في العوامل الوراثية والمشروبات الكحولية والتدخين، بالإضافة إلى الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، الذي من المعروف أنه سبب الإصابة بسرطان عنق الرحم.

وتتمثل أعراض الإصابة بأورام الرأس والرقبة في ضيق التنفس والشعور بوجود جسم غريب في الحلق والسعال المستمر المصحوب بمخاط دموي ونشوء عقدة بالحلق واستمرار بحة الصوت لمدة تزيد على ثلاثة أسابيع، مع الشعور بشرخ وألم في الحلق والشعور بآلام ممتدة إلى الأذن.

وتجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض؛ لأنه كلما تم التشخيص مبكراً، كانت فرص العلاج أفضل.

وللوقاية من أورام الرأس والرقبة، ينبغي الإقلاع عن التدخين والمشروبات الكحولية.

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