الامارات | أعمال فنية للإماراتية مها المزروعي في ضيافة «كويا دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال فنية للإماراتية مها المزروعي في ضيافة «كويا دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف «كويا دبي» معرضاً منفرداً للفنانة الإماراتية مها المزروعي، تحت عنوان «إليمنتس» (عناصر)، وذلك تماشياً مع دعمه المستمر للمواهب الإبداعية الفنية من جميع أنحاء المنطقة.

ومن المقرّر افتتاح المعرض يوم الاثنين 22 مارس، وتدور أعمال المزروعي الفنية المرسومة بالألوان الزيتية على القماش ضمن المدرسة التعبيرية المجردة، للوصول إلى عقل الجمهور وروحه. وترى الفنانة الإماراتية أن العناصر التي تشتمل عليها كل قطعة فنية من أعمالها تتيح الفرصة للمشاهد «للتحرّر من البنى الهيكلية الخارجية وتفسير الفن اعتماداً على تجارب حياته».

يُذكر أن الفنانة مها المزروعي لا تمنح لوحاتها أية أسماء، فهي ترى أن تسميتها ستحدّ من خيال المشاهدين.

وتركّز لوحاتها التجريدية والرمزية بطريقة مختلفة على عناصر متنوعة من الطبيعة، ويتم تحديدها في الأساس بالقوام والظلال الجريئة للألوان والتباينات فيما بينها. ويتيح لها الرسم على القماش باتباع الأسلوب المعروف بسكين لوح الألوان إنشاء قطع تكعيبية تبدو ثلاثية الأبعاد تقريباً في المظهر.

تلقّت مها تعليمها في كلية نورث ويست للفنون بالولايات المتحدة وفي الأكاديمية الملكية للفنون في بريطانيا، ولديها خلفية تعليمية في مجالي إدارة الأعمال والتصوير الفوتوغرافي. وفي عام 1996، اختيرت إحدى لوحاتها التجريدية ختماً رسمياً معتمداً في بريد الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news