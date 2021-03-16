الامارات | طرد ممثلة تألقت «بـ100 وش» من مسلسل يسرا

شكرا لقرائتكم خبر عن طرد ممثلة تألقت «بـ100 وش» من مسلسل يسرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاتزال الأزمات تتوالى على مسلسل النجمة يسرا المنتظرعرضه في شهر رمضان المقبل، حيث قامت الشركة المنتجة «العدل جروب»، بطرد الممثلة التونسية الشابة سارة التونسي التي تألقت العام الماضي في مسلسل «بـ100 وش» مع نيللي كريم، وآسر ياسين، والمخرجة كاملة أبوذكري.

وقرّرت الشركة المنتجة، الاستغناء عن سارة التونسي، وطردها من المسلسل، بعد تكرار مشكلاتها مع فريق العمل، على حسب تصرحات المنتج جمال العدل في بيان رسمي قال فيه

«تم استبعاد سارة التونسي من المسلسل لأنها كثيرة المشكلات، إضافة إلى عدم امتلاكها لتصاريح نقابية وعدت بأنها ستحضرها ولم تفعل». وأكد العدل أنه تم اختيار الفنانة أروى جودة لتكون بديلة للتونسي وبدأت أروى بالفعل تصوير مشاهدها أخيراً.

ورغم تصريحات العدل المقتضبة إلا أن مصادر مقربة من صناع العمل أكدت أن سارة التونسي، سببت مشكلات مع أبطال العمل وعلى رأسهم النجمة يسرا، حيث كانت تتأخر كثيراً على التصوير، لدرجة أنه أثناء تصوير مشاهد مهمة مع يسرا تأخرت أكثر من خمس ساعات، وتردد أنها تسببت في أزمة مع بطل العمل باسل خياط، وقيل إنها عاملته بطريقة غير لائقة ما أثار غضبه وأدى لاشتباكهما أمام فريق العمل.

وتردد أيضاً أن باسل طردها من موقع التصوير ذات مرة.

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