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الامارات | قصر الوطن يُثري تجربة الزوار بجولات ذاتية

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أبوظبي ■الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن قصر الوطن يُثري تجربة الزوار بجولات ذاتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق قصر الوطن جولات إرشادية ذاتية تتيح للزوار استكشاف المعالم الثقافية والحضارية للقصر باللغات الإنجليزية والعربية والروسية والصينية بهدف إثراء تجربة الزوار، وتوفير كل السبل التي تضمن لهم زيارة مميزة.

وسيحصل الزوار عند شرائهم دليل الوسائط المتعددة من مركز الزوار على سماعات للرأس التي ستمكنهم من الاستماع لشروحات ومقاطع صوتية مسجلة باللغة التي يختارونها للاستمتاع بجولة إرشادية تفاعلية واستكشاف معالم القصر المختلفة، وما يزخر به من معروضات ومقتنيات وفنون ومخطوطات نادرة تعكس الإرث المعرفي والقيم والتقاليد العريقة للدولة. ويمكن للزوار أيضاً تحميل خريطة قصر الوطن لاستعراض المعارض والقاعات المختلفة، وخيارات التسوق والطعام المتوافرة في القصر.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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