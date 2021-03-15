«طلعلها بطاقته وطلبها للزواج».. قصة فيروز مع معجب انتهت باستدعاء الشرطة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

سابقة عصرها، هكذا كانت يُطلق عليها من النقاد والفنانين، منذ أن خطت خطواتها الأولى في مجال السينما بخفة ظلها ودلعها وأدائها المبهر، رغم صغر سنها إلا أنها خطفت القلوب وحجزت مقعدًا وسطها، فقد تمتعت الطفلة فيروز، بشهرة وحب كبيرة، وقدمت ثنائي مع الفنان أنور وجدي، التي شاركته في العديد من الأفلام.

فيروز، هي الأخت الكبرى للفنانة نيللي، وابنة عمة الفنانة لبلبة، اكتشفها صديق والدها الفنان السوري إلياس مؤدب؛ إذ كان يعزف في إحدى الزيارات لهم على الكمان بالمنزل، ضمن ما كان يفعل في أمسياته بمنزلهم.

ويتزامن اليوم 15 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة فيروز، التي عُرفت باسم الطفلة المعجزة، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية قصتها مع إحدى المعجبين، التي انتهت في قسم الشرطة.

قصة فيروز مع أحد المعجبين

تعرضت فيروز لموقف خلال تصويرها أحد الأفلام، واستدعى الأمر إبلاغ الشرطة؛ إذ كان المعجب يطاردها طوال الوقت، وحينما كانت تجلس داخل حديقة استديو الأهرام، تفاجأت بشاب يقترب منها ويعطيها بطاقته الشخصية، ويعرفها بنفسه، وطلب منها التحدث معه.

كانت الطفلة المعجزة تحت تأثير الصدمة من موقف المعجب، حينما طلبها للزواج، وبإصراره وإلحاحه في طلبه، ذهبت إلى بعض موظفي الاستوديو تخبرهم بما حدث.

ورغم محاولة الموظفين صرف الشاب عن فيروز، إلا أنه أصر على موقفه، ورفض الرحيل قبل لقاء والدها.

الشبكة عقد من اللؤلؤ

كان والد فيروز، حاضرا بالصدفة، ما جعل الشاب يقابله وطلب منه الموافقة على الزواج من ابنته.

بدأ الشاب في عرض مميزاته كعريس، كما أخرج من بدلته علبة داخلها عقد من الؤلؤ وقدمها لها شبكة، وفقًا لجريدة الأخبار.

حاول والد الفنانة التصرف بحكمة في الموقف وعلى الفور استدعى الشرطة، بعد رفض تام من الشاب مغادرة الاستديو، في حين استطاع الموظفون إقناعه بالمغادرة قبل وصول رجال الأمن.