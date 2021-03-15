بدون هدية عمرو دياب.. دينا الشربيني تحتفل بهدايا عيد ميلادها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كشفت الفنانة دينا الشربيني اليوم، عن مجموعة الهدايا التي تلقتها بالتوازي مع تاريخ عيد ميلادها، المُقرر بعد الغد، 17 مارس، على الرغم من إرسال الهضبة عمرو دياب، العديد من زجاجات العطر من مجموعته الجديدة التي تحمل اسمه لبعض العاملين بمسلسلها المنتظر «قصر النيل».

وشاركت الفنانة عبر خاصية القصص المصورة «استوري» من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، العديد من الهدايا والورود التي تلقتها من أصدقائها وعلى رأسهم الفنانة أمينة خليل.

كما نشرت الفنانة صورًا للهدايا، ليست من بينهما هدية الهضبة التي أرسلها لفريق العمل.

عمرو دياب يهدي فريق عمل دينا الشربيني عطره الجديد

وكان كشف مصدر لـ«هُن»، أن عمرو دياب أرسل عطره الجديد إلى عدد من فريق عمل مسلسل دينا الشربيني الجديد المقرر عرضه في رمضان، وعلى رأسهم مخرج العمل ومدير التصوير، على الرغم من عدم وجود صداقة قوية بينهما: «الهضبة عارفهم كويس، وقابلهم كتير، بس هما مش أصحابه القريبين».

عمرو دياب يلمح لسعادته بعد الإنفصال

وألمح الهضبة عمرو دياب، في وقت سابق، عن سعادته بحياته عقب انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، وقال قبل غناء أغنية «فاكرني يا حب» في الحفل الخاص الذي أحياه حينها: «من ساعة ما غنيت إكرمني ياحب المرة دي وأنا مش ملاحق»، في إشارة منه إلى كثرة صوره مع الفتيات والموديل خلال الفترة الأخيرة.

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

يذكر أن علاقة الفنان عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، انتهت في شهر نوفمبر من العام الماضي، بعد 3 أعوام من الارتباط، بدأت بالتلميحات أولاً قبل الحديث بشكل صريح.