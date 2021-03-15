هنا شيحة تتعاطف مع «سيدة السلام»: مش لازم يعدي بالساهل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبرت الفنانة هنا شيحة، عن غضبها الشديد من الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«سيدة السلام»، التي انتحرت قبل أيام، خوفًا من اعتداء الجيران عليها، بعدما أساءوا الظن بها.

ونشرت «هنا» عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلة: «يعني إيه تنصب نفسك الحكم، وتنفذ الحكم على أساس إن عندك سلطة اخترعتها أنت لنفسك، وبتنفذها لنفسك».

وتابعت هنا: «اللي حصل لسيدة دار السلام مش لازم يعدي بالساهل، وبجد يعني إيه اللي حصل ده، فيلم رعب! يعني إيه يكسروا باب شقتها، ويدخلوا يرموها من البلكونة، يعني إيه؟ وليه؟ هو إيه اللي بيحصل في الدنيا؟! ربنا يرحمك ويصبر قلب أهلك».

واقعة سيدة السلام

وكان حادث أثار الغضب بعد انتحار «سيدة السلام»، التي ألقت بنفسها من الطابق السادس في إحدى عقارات منطقة النزهة 2 بدائرة السلام، بعد أن اقتحم صاحب العقار واثنين من حراسه، بسبب تواجد شخص غريب معها داخل شقتها، وضربوه وربطوه، فاضطرت السيدة الثلاثينية إلقاء نفسها من البلكونة، وسقطت جثة هامدة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنّ المتهمين قد شاركوا في واقعة انتحار سيدة السلام، بعد أن وجهت لهم تهمتي القتل بالترويع واستعراض القوة، واستخدام العنف ضد الضحية.

وأفادت التحقيقات أنّ المتهمين وضعوا المجني عليها تحت ضغط كبير، الأمر الذي أدى إلى بحثها عن مخرج أو وسيلة للهرب، ما تسبب في الإلقاء بنفسها من الطابق السادس لتسقط جثة هامدة مدرجة في دمائها.