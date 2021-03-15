ضحية متحرش المترو تتعرف على المتهم: «كان بنفس هدومه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرفت منذ قليل، الفتاة «م. م» صاحبة واقعة متحرش المترو، على المتهم، بعد إلقاء القبض عليه داخل سرايا النيابة العامة.

المتهم ظهر بنفس ملابسه خلال الواقعة

وكشف «أ. ن» خطيب الفتاة خلال حديثه لـ«هن»، أن خطيبته المدعوة «م. م»، تعرفت على المتهم فور رؤيته، «أول ما شافته اتعرفت عليه، وكمان كان مقبوض عليه بنفس هدومه اللي ظهر بيها في الفيديو، كان بس مغير التيشرت اللي تحت الجاكيت».

النيابة تستدعي ضحية التحرش

وكانت النيابة العامة، قررت استدعاء ضحية التحرش في مترو الأنفاق، للتعرف على المتهم في سرايا النيابة خلال جلسة التحقيق معه، تمهيدًا لمواجهتها بالمتهم بعد التعرف عليه، وقررت النيابة أيضًا، إرسال الفيديو إلى لجنة فنية لفحصه، للتأكد من أن اللقطات الواردة به صحيحة وغير مفبركة، وإرسال المتهم إلى الأدلة الجنائية لمقارنته بالصور الواردة بالفيديو.

تفاصيل واقعة متحرش المترو

ومن الجدير بالذكر، أن الفتاة العشرينية كانت في طريق عودتها إلى منزلها؛ إذ استقلت عربة المترو من محطة العتبة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، وفي محطة قباء حدثت الواقعة، حينما استغل شاب خلو العربة من السيدات، للقيام بفعلته: «الراجل ده من ساعة ما طلع وهو شكله غريب، ومش مريح، وكان ماسك جاكيت في إيديه وحاطه على البنطلون، وبعدين قعد وعمال يتحرك حركات غريبة يمين وشمال، ويشيل الجاكيت ويعمل حركات غريبة مش مريحة، ويبصلي بصات مش مطمئنة، وبعدين ركزت معاه وببص لاقيته بيعمل عملته»، حسب تصريحات الفتاة لـ«هُن».

خطيب الفتاة ينشر فيديو متحرش المترو عبر حسابه على موقع فيسبوك

وبعد مرور ساعات من حدوث الواقعة، نشر الشاب الذي يدعى «أ. ن» خطيب الفتاة، فيديو التحرش الذي صورته خطيبته للجاني داخل المترو، على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتحدث مع أصدقائه عن كيفية التصرف فكان الإجماع على تحرير محضر بالفيديو، حتى تتخذ الإجراءات القانونية ضد المتهم.