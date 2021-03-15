هل يساعد الصيام في إنقاص الوزن؟

القاهرة - سمر حسين - مع اقتراب شهر رمضان الذي يأتي بالتزامن مع فصل الربيع، الذي يتميز بطول النهار وعدد ساعات الصيام الطويلة، منذ أذان الفجر حتى مغرب شمس اليوم، ما تسبب في تجدد التساؤلات حول مدى تأثير الصيام لفترة طويلة على الحمية الغذائية وإنقاص الوزن.

أهمية الصيام في عملية إنقاص الوزن

ويساعد الامتناع عن تناول الأطعمة والمشروبات لعدد كبير من الساعات في التخلص من الوزن الزائد، في ظل السماح بتناول الطعام خلال عدد قليل ومحدود من الوقت وهو الأمر الذي يساهم في إنقاص الوزن، وسط التشديد من خبراء التغذية على ضرورة تناول أغذية صحية ذات حرارية قليلة، وعدم الإفراط في كمية الأطعمة التي يهضمها الجسم.

وخلال فترة الإفطار منذ أذان العشاء حتى قبل فجر اليوم التالي، يجب الإكثار من تناول المياه والمشروبات الطبيعة الصحية، مع الحرص على عدم تحلية المشروبات الساخنة بالسكر الأبيض، ويفضل استعمال عسل النحل كبديل عنه.

ويتشابه الصوم في شهر رمضان إلى حد كبير مع نظام الصيام المتقطع أو نظام المحارب، والذي يعتمد «الصوم 16 ساعة والأكل 8 ساعات»، والذي يعد إحدى الطرق الحديثة للتخلص من الوزن الزائد، بسرعة وبدون آثار جانبية سلبية على صحة الإنسان.

ويساعد الصيام لساعات طويلة في زيارة اللياقة البدنية والتحكم في شعور الجوع والعطش، فضلا عن الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويحسن من صحة الأوعية الدموية فضل عن أنه يساعد في تقليل الالتهابات على جهاز المناعة العصبية المسؤول عن حماية الخلايا العصبية، وفقا لما ذكره موقع boldsky.

يساعد الصيام في إنتاج إنزيم إزالة السموم، ويحسن الصحة العامة للجسم ويزيد من معدل نشاطه، نتيجة فقدان الوزن، والحصول على جسد مثالي.

الأطعمة التي يفضل تناولها في الإفطار

ويفضل عند الإفطار تناول الماء والحليب، والفواكه الطازجة مثل: الأفوكاد والعنب والجوافة والموز والتفاح والبطيخ، فضلا عن الخضروات الطبيعية والسلطة والعدس والحمص، فضلا عن طهي الأطعمة على البخار، والتي تتضمن الخضار واللحوم الحمراء والبيضاء، مع الحرص على تناول المكسرات ذات القيمة الغذائية العالية والسعرات الحرارية القليلة.

يشار إلى أن غرة شهر رمضان توافق فلكيا يوم 14 إبريل المقبل.