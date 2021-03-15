بعد إصابتها بفيروس كورونا.. 15 معلومة عن ريهام أيمن زوجة شريف رمزي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر خاصية «ستوري»، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث كتبت «الحمد لله على كل شيء، إيجابي كورونا، إن شاء الله خير، ادعولي»، وتأتي إصابة ريهام أيمن بفيروس كورونا، بعد أشهر قليلة من إصابة الفنان شريف رمزي به، حيث أصيب بالمرض في شهر ديسمبر الماضي، وتعافي بعدها بفترة قليلة، بعدما طبق كل الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس، أو أن يصاب به أسرته.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الفنانة ريهام أيمن:

من هي الفنانة ريهام أيمن بعد إصابتها بفيروس كورونا؟

- ولدت ريهام أيمن في 19 نوفمبر عام 1988، أي تبلغ من العمر 32 عاما.

- دخلت المجال الفني صغيرة من خلال الإعلانات والغناء فيها.

- كانت واحدة من أعضاء فرقة فيرس.

- اتقنت الإعلانات، ثم بدأت التمثيل منذ عام 2004.

- خطبت عام 2012 لعمر حسن يوسف، وظلت مرتبطة به لفترة.

- انفصلت ريهام أيمن عنه، ثم ارتبطت بالفنان شريف رمزي.

- تزوجت ريهان أيمن من شريف رمزي عام 2015، وأنجبت منه الأطفال.

- من أشهر أعمالها محمود المصري، وحكايات بنات.

- لها العديد من الأدوار السينمائية من بينها قلب الأسد، العراف، الريان، صرخة نملة.

- تحب ريهام مشاركة جمهورها ومتابعيها دوما بلقطات وصور من حياتها اليومية.

- كما تظهر الحب والدفء الأسري مع شريف رمزي وأولادها، وتنشر الصور عبر السوشيال ميديا.

- تهوى ريهام أيمن الطبخ، وتشارك جمهورها بوصفاتها.

- شاركت أمي قبل إعلان إصابتها بفيروس كورونا بصور لها وهي تتناول البيتزا، ما جعل هذا الغعلان بمثابة مفاجأة.

- يتعابعها أكثر من 2 مليون عبر إنستجرام، وأكثر ما ينيز صفحتها صورها العائلية مع شريف رمزي وأسرتها وأطفالهما.