بعد إصابة ريهام أيمن بفيروس كورونا.. لقطات من علاقتها بشريف رمزي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر خاصية «ستوري»، على الصفحة الرسمية لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أعلنت الفنانة ريهام أيمن إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كتبت «الحمد لله على كل شيء، إيجابي كورونا، إن شاء الله خير، ادعولي»، وتأتي إصابة ريهام أيمن بعد شهور قليلة من إصابة زوجها الفنان شريف رمزي بفيروس كورونا، حيث أصيب بع وتعافى في ديسمبر الماضي، وفيما يلي لقطات من حياتهما الأسرية، وعلاقتهما العاطفية التي استمرت منذ عدة سنوات، وأثمرت عن إنجاب الأطفال.

لقطات من حياة ريهام أيمن وشريف رمزي

تزوجت ريهام أيمن من شريف رمزي، بعد أن فسخت خطبتها من عمر حسن يوسف، وعقد زفافهما في عام 2015، وتحدث الثنائي خلال السوشيال ميديا واللقاءات التليفزيونية عن علاقتهما سويا.

وروى الفنان شريف رمزي من قبل لقطات وكواليس من علاقته بزوجته وذلك خلال لقاءه ببرنامج «وشوشة»، المذاع عبر فاضية «النهار»، وقال إنه تعرف لأول مرة على زوجته ريهام أيمن حينما كانت ضيفة شرف في فيلم «هاتولي راجل» الذي مثل أول لقاء بينهما وذهب إليها ليتعرف عليها باعتباره بطل العمل.

أما ثاني مرة فكانت في مسلسل «العراف»، حيث أدت ريهام أيمن دور شقيقته في العمل، وكان ذلك بعد أول فيلم بعدة أشهر، ومن هنا بدأت علاقتهما العاطفية، وقصة الحب تتبلور قبل أن يقررا الزواج.

ريهام أيمن تترك التمثيل بعد الزواج من شريف رمزي

قررت الفنانة ريهام أيمن ترك المجال الفني، وذلك بعد الزواج لتكوين أسرة، وكشف شريف رمزي عن رغبة زوجته الحرة في ترك العمل الفني لتكوين أسرة رغم نشأتها الفنية، موضحًا أنه قرارها هي.

بعد الزواج مباشرة

خلال كتب كتاب الثنائي انتشرت صورة من الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتمت الزيجة بشكل محدود بين الأصدقاء والأقارب، إلا أنه سرعان ما انتشر النبأ، وحاوطتهما الشائعات بأنهما على علاقة رغم زواج شريف رمزي من منة ابنة حسين فهمي، إلا إنه كان انفصل عنها منذ عام 2011، واضطرت منة إلى أن تبارك للثنائي خصيصا لتنفي أي شائعات تفيد بوجود علاقة مع شريف رمزي، أو علاقة صداقة تجمعها بزوجته الجديدة، ما يعني أنخا خائنة.