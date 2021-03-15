قصة حب فيروز وبدر الدين جمجوم: بدأت من فرقة إسماعيل يس ولم تفرقهما الديانات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«الحب لا يعرف الديانات ولا العادات والتقاليد»، جملة انطبقت على الفنانة فيروز والفنان بدر الدين جمجوم، إذ كانت هي على الديانة المسيحية وهو على الأخرى الإسلامية، إلا أن الحب كان همزة الوصل التي جمعت بين قلبيهما، منذ أن خطفته من النظرة الأولى حتى نشأت بينهما قصة حب كبيرة، عرفها الجميع وتوجت بالزواج.

ويتزامن اليوم 15 مارس، ذكرى ميلاد الفنانة فيروز، ويُقدم «هُن» قصة حبها مع الفنان بدر الدين جمجوم، خلال السطور التالية.

أغرم بدر الدين جمجوم، منذ اللحظة الأولى التي رأها بها في فرقة إسماعيل ياسين، حتى قرر الاعتراف لها بحبه، رغم اختلاف ديانتهم فهو مسلم وهي مسيحية.

كان الحب لغة الاشارة التي جمعت بين بدر الدين وفيروز، حتى قررا الزواج دون أن يطلب منها اعتناق الدين الإسلامي وترك المسيحية، وترك لها حرية الاختيار، والبقاء على عقيدتها.

كان الثنائي يحترمون ويقدسون ديانات بعضهم البعض؛ إذ كان يصطحبها للكنيسة لأداء الصلوات وطقوس العبادة، وكانت هي الأخرى ترافقه في زيارته لمسجدي السيدة زينب والحسين، واستمر زواجهما لأكثر من 30 عامًا، وأنجبا أيمن وإيمان.

داخل شقة كان يسكن بها مع الممثل الراحل إبراهيم خان، بحكم كونهما عُزاب، حتى تركها له حتى تصبح عش الزوجية الذي يجمع بين جمجوم وفيروز.

كانت شقة الزوجية تعج بالأصدقاء طوال اليوم، وكان جميع من يترددون عليها من الأصدقاء يمتلكون نسخا من المفاتيح، الأمر الذي كان سببًا في أرق الفنانة، خاصة في الأسابيع الأولى من الزواج، كونهم لم يكن يعرفون أنها تحولت لمسكن الزوجية، وابتعدوا عن التردد عليها بعد ذلك، وأنجبا ابن وابنة هما «أيمن» و«إيمان»، واستمر زواجهما لأكثر من 30 عامًا حتى وفاته عام 1992.