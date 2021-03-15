منهم بيلي أيليش.. تعرف على الفائزين بجائزة «جرامي» الموسيقية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على غرار حفل جوائز «الأوسكار»، التي تختار أهم الأعمال السينمائية للفوز بها، ينظم حفل تسليم جوائز «جرامي»، التي تعد من أكبر وأهم الجوائز الموسيقية السنوية الأربعة الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقام حفل توزيع جوائز «جرامي» في فبراير من كل عام، إلا أنها أجلت هذا العام لبضعة أيام، نظرا لما نمر به من ظروف استثنائية بجائحة فيروس كورونا المستجد؛ إذ نظمت مساء أمس الأحد، وهو يشبه إلى حد كبير حفل «توزيع جوائز الأوسكار الخاصة بالسينما، وجوائز إيمي الخاصة بالمسلسلات، وجائزة توني الخاصة بالمسرح».

وفاز 3 مطربين بجوائز «جرامي» أمس الأحد، في حفل أعيد تنظيمه بشكل جديد، في ظل آمال صناعة الموسيقى في القضاء على جائحة استمرت لمدة عام، وهم: كاني ويست في مجال الموسيقى المسيحية المعاصرة لألبومه الإنجيلي Jesus is King، وبيونسي بجائزة أفضل فيديو موسيقي عن Brown Skin Girl، الذي شاركته مع ابنتها بلو إيفي البالغة من العمر 9 سنوات، حسبما نقلت «رويترز».

وحصلت بيلي إيليش، المطربة الشهيرة التي سيطرت على جوائز المسابقة العام الماضي، على الجائزة؛ إذ فازت بأغنيتها الرئيسية في فيلم جيمس بوند القادم «No Time to Die»، ولديها ترشيحان آخران لأغنيتها «Everything I Wanted».

وكان يأمل رئيس أكاديمية التسجيل المؤقت هارفي ماسون جونيور، أن يكون حفل أمس فرصة للحصول على القليل من الحياة الطبيعية؛ إذ يجتمع الناس معا ويعزفون الموسيقى، بحسب قوله، بعد ما مررنا به من خلال العام الماضي، وما فرضه علينا الكوارنتين من قيود.