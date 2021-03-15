أبناء عمرو دياب يحتفلون بعيد ميلاد والدتهم «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفل أبناء عمرو دياب مساء أمس، بعيد ميلاد والدتهم زينة عاشور، وذلك من خلال نشر صور لها معهم، عبر «ستوري» صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت جنى عمرو دياب صورة لها مع والدتها عبر صفحتها الخاصة على «انستجرام»، وهنأتها بيوم مولدها، أما ابنتها الثانية فنشرت صورة جمعت العائلة مع بعض، وهنأتها بعيد ميلادها أيضا.

كما نشر عبدالله عمرو دياب صورة له مع والدته عبر صفحته على «انستجرام»، وهنأها من خلالها بعيد ميلادها.

كان الفنان عمرو دياب، قد أحيا مؤخرا حفلا غنائيا خاصا، قدم فيه عددا من أغنياته المتنوعة، وكان المشهد الأبرز خلال الحفل لحظة سقوط «الهضبة» على خشبة المسرح، ما أقلق جمهوره بشأن ما إذا كان أصيب أم لا، ولكنه بعد الحفل مباشرة نشر صورة له ليطمئن جمهوره عليه.

كانت آخر أعمال الفنان عمرو دياب، هو إعلان خاص بعطره الجديد، وأصبح حديث السوشيال ميديا بمجرد طرحه؛ إذ ظهر في الإعلان وهو يرتدي بدلة سوداء، ومعه 3 عارضات، إحداهن الإعلامية إنجي كيوان، من إخراج طارق العريان.

يذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب هو «يا أنا يا لاء»، الذي حقق نجاحا كبيرا فور طرحه، وتضمن عددا كبيرا من الأغاني، من بينها طبل، وفاكرني يا حب، ومن العشم، وبتهزر، وسهران، ويا أنا يا لاء، ومحسود، وأنا معاك ويادلعوا، وعايز أعمل زيك، وشكرا، والجو جميل، وعم الطبيب.

وتعاون في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم محمد يحيى وأيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد ومحمد القاياتي وإسلام ذكي وعادل حقي وخالد عز وخالد تاج الدين وتامر حسين وعزيز الشافعي وتركي آل شيخ.